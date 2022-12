Ce a făcut Ilona Brezoianu cu primii bani câștigați din teatru? Puțini ar recurge la o astfel de nebunie: „Doamna s-a uitat un pic așa la mine”

In articol:

Ilona Brezoianu este o cunoscută actriță de la noi, fiind la fel de apreciată și în televiziune, datorită aparițiilor pe care le are prin diferite show-uri TV.

Este actriță cu acte în regulă, dar de prea puține ori a vorbit despre începuturile sale în lumea teatrului, acum fiind una dintre dățile în care s-a reîntors în timp și a povestit lumii despre vremurile apuse.

Citește și: „Ai niște frustrări din trecut” Mihai Bendeac, mesaj neașteptat pentru Ilona Brezoianu, după ce i-a spus că ar lua-o de soție. I-a zis-o chiar de ziua ei

Ilona Brezoianu și-a investit primul salariu într-un animal de companie

În cadrul unui podcast, partenera de scenă a lui Mihai Bendeac a relatat ce a făcut cu primii săi bani câștigați din teatru.

Deși acum duce o viață lipsită de griji, în trecut, banii care îi intrau în cont nu era așa mulți, motiv pentru care a trebuit să facă o alegere între un lucru necesar și o plăcere a sufletului.

Citeste si: “Crucea este crăpată.” Ileana Ciuculete ar putea fi deshumată la 7 ani de la decesul ei. Motivul pentru care copiii ei vor acest lucru- kfetele.ro

Citeste si: Vestea cruntă despre VIOREL Lis! Din păcate, e adevărat. Oana Lis a confirmat- bzi.ro

Fiind o mare iubitoare de animale, Ilona Brezoianu a dat uitării necesitățile vieții și a ales să își urmeze sufletul.

Astfel, toți banii câștigați pe o lună pentru prestațiile de la teatru s-au dus pe achiziționarea unui animal de compania.

Ba chiar, spune ea, suma era insuficientă, motiv pentru care a fost nevoită chiar să se și tocmească cu cea care vindea pisica pe care ea și-o dorea foarte mult.

Pentru a-i putea cumpăra hrană și cele necesare, Ilona Brezoianu s-a negociat până la ultimul leu cu posesoarea animalului de companie.

În cele din urmă, au căzut de comun acord, iar pisica a ajuns la Ilona Brezoianu, care recunoaște că, pentru animalul pe care-l are și acum, a fost nevoită să stea o lungă perioadă de timp fără mașină de spălat.

Pentru că aceasta era alegerea pe care trebuia să o facă: să își cumpere un obiect electrocasnic sau să își ia pisicuța pe care și-o dorea de foarte mult timp.

Citește și: Mihai Bendeac, trolat de Ilona Brezoianu! ”Mihai Bendeac e impotent”, e cea mai light glumă despre el

Însă, mărturisește că, imediat ce și-a revenit cu bugetul, și-a cumpărat și mașina de spălat, asigurând pe toată lumea că acum are un astfel de aparat electrocasnic în casă.

”Din primii bani de la teatru… la un moment dat trebuia să-mi cumpăr mașină de spălat și aveam de ales dintre mașina de spălat și pisică, pentru că-mi doream foarte tare o pisică. Și, bineînțeles că am renunțat la a-mi cumpăra mașină de spălat și mi-am cumpărat o pisică, pe care o am și acum. Am dat pe ea zece milioane și pentru că ea costa zece milioane, iar doamna aia nu voia să mai lase la preț, am sunat-o și i-am zis: ”Vă rog frumos, lăsați-o cu 950 de lei că vreau să îi cumpăr și bobițe și nisip”. Și doamna s-a uitat un pic așa la mine și a zis: ”Bine, vi-o las cu 950”. Și am stat fără mașină, la un moment dat mi-am luat și mașină, acum am și mașină de spălat”, a spus Ilona Brezoianu, în cadrul podcast-ului susținut de Cătălin Oprișan.