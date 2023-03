Ce a făcut Marius Lăcătuș în 94`, după ce Anghel Iordănescu nu l-a luat la Campionatul Mondial! S-a dus după ei în America! A povestit abia acum

In articol:

În vârstă de 58 de ani, Marius Lăcătuș este o adevărată legendă a fotbalului românesc.

Sportivul are o carieră de decenii în spate, din care cea mai mare parte și-a petrecut-o la echipa Steaua București. Alături de acest club a câștigat Cupa Campionilor Europeni, în anul 1986.

Chiar dacă acum este unul dintre cei mai renumiți fotbaliști din țara noastră, Marius Lăcătuș nu a avut parte doar de momente plăcute pe parcursul anilor săi de activitate.

Fostul fotbalist a făcut mărturisiri de senzație, în cea mai recentă ediție a emisiunii „Fiță cu Adiță”. [Sursa foto: Captură YouTube]

Citește și: S-au împlinit 35 de ani de când Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Helmut Duckadam intra în Cartea Recordurilor cu patru penalty-uri apărate la rând

Marius Lăcătuș a mărturisit care a fost cea mai mare dezamăgire din întreaga sa carieră

Unul dintre cele mai dificile momente din cariera sa longevivă a fost acela în care Anghel Iordănescu, cunoscut de o țară întreagă drept nea Puiu, a refuzat să îl includă în echipa națională pe Lăcătuș în 1994, atunci când sportivii români au participat la ediția cu numărul 15 a Campionatului

Mondial de Fotbal.

Citeste si: Mesajele emoționante primite de mama Geta de la fiicele sale, cu ocazia zilei de naștere: „Ești o mamă cum rar există în lume”. Surorile Sterp se mândresc cu cea care le-a dat viață- kanald.ro

Citeste si: "Știam că am murit. Eram separat de trupul meu". Ce se află dincolo de moarte. Mărturia unui bărbat căruia i s-a oprit inima- stirileprotv.ro

Chiar dacă s-a lovit de un refuz, Marius Lăcătuș a ajuns totuși în Statele Unite, acolo unde se desfășura campionatul. Călătoria a avut loc la îndemnul soției sale, iar momentul a rămas viu în mintea sportivului și astăzi.

„Aș minți dacă aș zice că nu a fost o dezamăgire. Am suferit foarte mult pentru că jucasem în meciurile din grupă în 7 jocuri din 10 titular și cred că am adus o contribuție foarte mare la rezultatele echipei naționale și faptul că nu am convocat pentru mondial sigur că m-a deranjat. Țin minte că plecasem în vacanță, în Turcia, începuse Campionatul Mondial, mă uitam, iar soțiile mai simt câteodată și mi-a zis <<Hai să facem bagajele și mergem la București. Tu nu ești bine. Luăm viză de America și plecăm în America>>. Am venit la București, ne-am luat viza chiar foarte repede și am plecat în America.(...)

Am fost în hotel la jucători, am fost în vizită la ei, am fost alături de ei acolo. Eu întotdeauna am zis că asta e ca o recompensă, faptul că nu m-a luat nea Puiu (n. red Anghel Iordănescu) în 94, probabil că are remușcări și vrea să mă duc în 96. Mă gândeam, dar s-a dovedit a nu fi așa, pentru că, dacă făcea acest lucru, nu ajungeam în situația în care să joc și titular”, a povestit Marius Lăcătuș, în cea mai recentă ediție a emisiunii „Fiță cu Adiță”.

A rămas Marius Lăcătuș supărat pe nea Puiu pentru că nu l-a luat la Campionatul Mondial? Sportivul a mărturisit tot

În momentul în care nea Puiu a refuzat ca Marius Lăcătuș să ia parte la Campionat, sportivul s-a supărat extrem de tare, pentru că nu găsea nici măcar un motiv care să-l fi determinat pe antrenor să ia decizia de a-l exclude de la marele eveniment sportiv. Iată însă că lucrurile s-au schimbat în momentul în care Lăcătuș a devenit la rândul său antrenor.

Citeste si: „S-a chinuit!” Văduva artistului a rupt tăcerea despre moartea lui Nosfe și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele sale clipe!- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate?- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, dezvăluiri neașteptate despre artistă:”Lumea a judecat-o foarte greșit, fără să se știe motivul. Vrea copii”- radioimpuls.ro

De atunci, fostul fotbalist a fost mult mai înțelegător față de nea Puiu, pe care oricum nu mai era de mult timp supărat.

„Nu sunt genul. Mă supăr și mă supăr sau mă enervez foarte repede, dar la fel de repede îmi trece. L-am înțeles mult mai bine în momentul în care m-am apucat de antrenorat, nu e simplu să iei o decizie de-asta. Bine, eu nu am fost la mondiale sau europene, dar am fost cu Steaua în Champions League, în Europa League, cum e acum, și să-și formezi lotul de jucători, să faci primul 11, să vezi rezervele, pe cine lași afară, sunt decizii greu de luat și sigur ajungi în situația în care unul dintre jucători se simte nedreptățit. Poate așa m-am simțit și eu, dar ca antrenor l-am înțeles mult mai bine”, a mai spus fotbalistul.

Citește și: Divort-SOC in Romania! Au depus actele la notar dupa o casnicie de 20 de ani!