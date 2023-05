Ce a făcut medicul Nicuşor Brănescu cu puțin timp înainte de a-și pune capăt zilelor! Vecinii sunt îngroziți de cele întâmplate: „Nu l-am mai văzut de vreo două săptămâni”

In articol:

Nicușor Brănescu era medic ginecolog la Maternitatea Polizu și era extrem îndrăgit de cei ce l-au cunoscut, acesta fiind apreciat de către toți pacienții lui, a căror viață a reușit să o salveze.

Din nefericire, însă, joi, pe data de 11 mai, medicul Nicușor Brănescu a decis să-și încheie socotelile cu viața.

Acesta s-a sinucis chiar în propria locuință, după ce a așteptat să plece de acasă soția și copiii lui.

Cea care l-a găsit prăbușit la podea a fost chiar fiica lui, studentă la Medicină. Atunci când a ajuns acasă, tatăl ei încă mai respira, chemând de îndată ajutoare. Nicușor Brănescu a fost transportat de urgență la spital și a intrat direct în sala de operații, însă în ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-i salva viața, bărbatul a decedat la 24 de ore de la intervenția chirurgicală.

Reamintim că, Nicușor Brănescu s-a împușcat în cap cu un pistol de tip airsoft și a fost transportat la Spitalul Universitar cu răni grave la nivelul capului.

Vecinii medicului sunt în stare de șoc

Din primele detalii privind acest caz, medicul Brănescu ar fi suferit de depresie, afecțiune cu care se lupta de ceva timp și pentru care urma tratament recomandat de psihiatru.

În urmă cu 3 ani, una dintre pacientele medicului de la vremea aceea a pierdut sarcina, acuzându-l atunci pe Brănescu de malpraxis.

Mai mult decât atât, vecinii bărbatului sunt în stare de șoc, spunând chiar că nu-l mai văzuseră de 2 săptămâni pe regretatul medic.

” Nu l-am mai văzut de vreo două săptămâni. Am rămas chiar surprinsă când am auzit. Ne cunoaştem de mulţi ani. Am născut copilul cu el. E un om deosebit” , spune o vecină, scrie Observatornews.ro.