Cu toate acestea, zilele trecute, Răzvan Botezatu a făcut un gest care i-a uimit pe toți cunoscuții săi. Mai exact, după ce a vorbit cu bărbatul care l-a înșelat și l-a batjocorit, a acceptat să îi mai dea o șansă.

Citeste si: Despărțire bombă în showbiz! Răzvan Botezatu i-a spus ”Adio” iubitului chiar înainte de nuntă! ”Sunt lucruri pe care eu nu le pot accepta”

Citeste si: Răzvan Botezatu, provocare incredibilă pentru ministerul Sănătății! ”Să știți, domnule ministru, că suntem oameni, nu bau-bau! Poate nu ar strica să...”

”De Revelion am fost singur. Vorbisem ca, în seara de Ajun, să petrecem puțin în familie, să stăm până la miezul nopții acasă, cu ai mei, iar apoi să ieșim. Dar, brusc, el nu a mai vrut să vină la mine, m-am enervat cumplit și... Gata! I-am spus să își vadă de treabă, dacă nu poate respecta niște planuri simple, în viitor ce vom face? Spunea că nu se simte confortabil, d-astea, dar s-a dus cu prietenii lui în club. Așa că, după ce am stat cu ai mei acasă, până la miezul nopții, m-am dus și eu, singur, în alt club și m-am distrat. Eu sunt încăpățânat, dar și foarte strict când vine vorba de anumite lucruri”, ne-a spus Răzvan Botezatu.

Totuși, se pare că după ce i-a trecut supărarea, Răzvan Botezatu a acceptat să vorbească cu el. ”M-a sunat într-o seară, am stat de vorbă o oră la telefon., Apoi am ieșit la o cafea, am discutat, mi-a promis că se va comporta așa cum trebuie. Iar a doua zi m-a sunat, eram la muncă, și mi-a zis să îmi iau concediu și să am pașaportul la mine a doua zi dimineață. Am făcut așa și am plecat, cu el, în Dubai. O vacanță frumoasă, s-a comportat exemplar cu mine, așa că sunt dispus să îi mai ofer o șansă”, ne-a spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

În altă ordine de idei, recunoaște, râzând, Răzvan Botezatu, în vacanța din Dubai a avut pretenții serioase de la iubitul lui. ”L-am pus la cheltuieli. Dacă nu a fost corect cu mine, l-am făcut să plătească serios. Nu a crâcnit deloc, știe că a greșit și încearcă acum să impresioneze. O să mă mai joc puțin așa, iar apoi, dacă văd că s-a îndreptat, îl iert”, ne-a spus Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus Răzvan Botezatu.

"Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.