Ce a făcut Răzvan Fodor, singur acasă, atunci când soția sa a fost plecată la filmări 2 luni: „Party-uri nebune, să aduc femei acasă”

Irina și Rzvan Fodor formează un cuplu de minune de aproximativ 12 ani și, în ciuda diferenței de vârstă de 13 ani care există între ei, au reușit să facă față cu brio tuturor provocărilor care le-au apărut în cale. Sunt un exemplu pentru foarte mulți, iar cei doi știu foarte bine că o căsnicie trebuie să aibă la bază multă încredere și respect pentru a funcționa, chiar dacă au perioade lungi în

care nu se află fizic unul lâng celălalt, așa cum s-a întâmplat în cazul lor în nenumărate rânduri, mai ales în anul 2021.

Anul 2021 a fost un an plin pentru Irina și Răzvan Fodor. Ambii au avut foarte multe proiecte pe care a fost nevoie să le onoreze și au stat despărțiți luni bune. în aceste condiții, fanii au fost foarte curioși să afle cum au reușit să gestioneze situația și cum de nu a intervenit gelozia între ei. În cadrul unui interviu, Răzvan Fodor a vorbit despre toate aceste provocări la care au fost supuși de-a lungul timpului.

„Ştiam că urmează ceva foarte nasol, m-am setat că două luni trebuie să mă ocup singur de tot. Am prins vreo trei săptămâni din şcoala copilului, m-am descurcat, am închis anul şcolar, perfect, copilul premiant. Asta mică ne-a ajutat şi, slavă Domnului, e bună la şcoală. Dar a trebuit să îmbin cu restul: un menaj uşor, plus căţeaua, să am grijă şi de ea, plus filmările mele.

Apoi a venit prima vacanţă şi am trimis-o pe Diana într-o tabără, pentru că am aşteptat vacanţa din vară ca să se întoarcă şi Irina şi să plecăm toţi trei. Dar nu ne-a ieşit, pentru că au apărut noile proiecte, atât la mine, cât şi la ea. Deci, practic, n-am avut decât un sfârşit de iulie cu un foarte mic început de august pe care l-am petrecut împreună. Şi a fost dificil, dar copilul a înţeles. A fost un an greu pentru noi toţi”, a povestit Răzvan Fodor pentru okmagazine.ro.

Răzvan și Irina Fodor [Sursa foto: Instagram]

„Toate astea trebuie să le faci până într-o vârstă”

De asemenea, Răzvan Fodor a vorbit și despre faptul că perioada de dinainte de căsătorie trebuie să fie plină de experiențe, cât mai diverse, pentru ca un om să nu fie tentat să guste din curiozitățile vieții după ce se căsătorește. Între el și Irina nu există gelozie, pentru că au foarte mare încredere unul în celălalt și niciodată nu s-a pus problema infidelității între ei, oricât de mult ar fi stat despărțiți fizic.

„La mine şi la Irina treaba asta nu există şi vine dintr-un fel de siguranţă care mi se pare absolut normală în orice cuplu. Dar ştiu unde baţi şi, da, e păcat că mulţi n-o au. Am povestit cu nişte prieteni, nu foarte apropiaţi, care mai divorţaţi, care mai golani, fiecare cum i-a dus viaţa, care au explodat de fericire auzind că sunt pentru două luni singur acasă. Pe genul: „Mamă, ce-ţi merge, frate!. Şi ştiu că am făcut un story atunci şi am zis: „Ce se aşteaptă oamenii? Ce să fac, party-uri nebune, să aduc femei acasă?!.

Mă reîntorc la o chestie pe care o repet în cercurile în care merg: căsnicia este one shot şi dacă nu ţi-ai trăit toate tâmpeniile şi toate nebuniile pe care alţii sunt tentaţi să le facă în continuare la vârstele astea, e păcat. Ţi-ai bătut joc de viaţă. Treaba cu femeile şi cu distracţiile şi viaţa nebună – toate astea trebuie să le faci până într-o vârstă. Nu le-ai făcut atunci, ai încurcat-o. Cu siguranţă vei greşi”, a mai spus Răzvan Fodor pentru sursa citată.