Ce a făcut Teo Trandafir cu primul salariu câștigat? Prezentatoarea TV, dezvăluiri neștiute: „L-am mâncat într-o debara și am plâns”

In articol:

Teo Trandafir este una dintre cele mai longevive și apreciate prezentatoare TV din România. În toți acești ani de carieră, vedeta a câștigat respectul și admirația multor oameni. Vedeta a vorbit despre momentele în care a aflat că este bolnavă, dar și despre ce a făcut cu primul ei salariu.

Citește și: Teo Trandafir, afectată de creșterea prețurilor. La ce obicei a renunțat prezentatoarea pentru a face economii: ,,Scumpirile nu iartă pe nimeni"

Ce a făcut Teo Trandafir cu primul ei salariu?

Teo Trandafir [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Tavi Colen are un băiat de 15 ani, dar înainte nu suporta copiii. Povestiri emoționante la „Duet cu Alexandra”: „Eu nu pot să-mi explic cum am trăit fără fii-miu până acum”- kanald.ro

Citeste si: Cutremurul din Gorj a avut intensitate peste 7 în zona epicentrală și a fost urmat de 161 de replici- stirileprotv.ro

Toată lumea o știe pe Teo Trandafir din postura de prezentatoare TV, însă nu foarte mulți știu că primul ei loc de muncă a fost ca vânzătoare de bilete la o agenție de turism. Aceasta a mărturisit că din banii pe care i-a primit în prima lună de muncă și-a cumpărat ceva la care nimeni nu se aștepta. Este vorba despre un Moș Crăciun de ciocolată, pe care prezentatoarea TV l-a mâncat într-o debara, iar după a plâns.

„Îmi aduc aminte ce am făcut cu primul meu salariu. Mi-am cumpărat un Moș Crăciun de ciocolată pe care l-am mâncat într-o debara și am plâns. Nu văzusem niciodată un Moș Crăciun învelit în staniol”, a declarat vedeta, potrivit Fanatik.

Citește și: Cum era Teo Trandafir în adolescență și la ce vârstă a avut parte de prima ei dragoste! Dezvăluiri: „Am crezut că murim amândoi”

Citeste si: ”Eu fac ce spun medicii.” Viorica de la Clejani, mărturisiri despre boala cu care se luptă! Ce restricții are artista- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- EXCLUSIV: 160 de replici în urma cutremurului de 5,7 din Oltenia/ Seismolog: ”Replicile la un seism de 5-7 sunt normale pentru reechilibrarea zonei”- stirilekanald.ro

Citeste si: A murit Raquel Welch, o legendă a Hollywoodului și un simbol internațional al femeii fatale- radioimpuls.ro

Care a fost cel mai greu moment din viața prezentatoarei?

Unul dintre cele mai grele momente din viața lui Teo Trandafir a fost acela în care a aflat că este bolnavă. La început, aceasta nu a putut să accepte, dar cu timpul s-a obișnuit cu ideea. Singura care i-a dat puterea să treacă peste absolut tot a fost fiica sa, Maia.

„A fost cea mai grea perioadă, având în vedere că mi-au spus că nu este deloc bine. La început am fost contrariată, apoi am început să mă obișnuiesc cu ideea și să îmi dau seama că până la urmă « Din zei de-am fi scoborâtori, cu o moarte tot suntem datori » . Ce mă „încurca” atunci era amintirea zâmbetului Maiei și mi-am spus că poate nu va fi acum. Prin rugăciune pare-se că mi-a ieșit. A fost cea mai cumplită perioadă a vieții mele. Pentru cei care vor să stea toată ziua în pat, am un sfat: aveți grijă ce va doriți! După câteva ore, zile, săptămâni de stat în pat, te dor toate”, a mai spus prezentatoarea.