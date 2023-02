Ce a fost nevoită să facă Nicole Cherry pentru a rămâne în industria muzicală?! Nu i-a fost deloc ușor: „A trebuit”

In articol:

Nicole Cherry a devenit cunoscută în 2013 cu single-ul ”Memories”, lansat când artista avea numai 14 ani. De atunci, vedeta s-a bucurat de un mare succes în industria muzicală, iar multe dintre melodiile acesteia au devenit hituri.

Însă, nu toată lumea știe că artistei i s-au pus bețe în roate încă de la începutul carierei chiar de către propriul ei producător. Vedeta a trebuit să plătească scump pentru a scăpa de acesta și pentru ca piesele ei să ajungă să fie ascultate peste tot.

Producătorul lui Nicole Cherry i-a interzis artistei să cânte

Încă de la vârsta de 14 ani, Nicole Cherry face furori cu piesele pe care le lansează. Melodiile sale ajung rapid în tranding-ul românesc, iar versurile lor sunt cântate de foarte mulți oameni. Chiar dacă acum are parte de un succes răsunător, lucrurile nu au stat tot timpul în acest fel. Aflată la început de carieră, vedetei i s-a impus să profeseze numai în studio și să nu cânte în alte părți.

Cel care a făcut acest lucru a fost chiar propriul ei producător, cu care a rupt mai apoi contractul. Pentru a nu mai lucra cu acesta, cântăreața și tatăl ei au fost nevoiți să scoată din buzunar sume foarte importante de bani.

„Memories, multe dintre persoanele de atunci… nimeni nu știa, pentru că treaba asta trebuia ascunsă și trebuia dat cezarului ce e al cezarului. Toate laudele erau într-un singur loc. Așa am și avut acordul la acel moment. Eu, oricum, neștiind ce se întâmplă cu o piesă. Că e important să ai niște procente din acea piesă. Că e important și că e mare lucru pentru un artist și să știe să compună. Să spună asta oamenilor și să se laude. Eram mică. Îmi doream să mă fac auzită. Să mi se confirme că nu visez. Atunci mi s-a spus că nu pot să merg peste tot unde vreau eu. Cumva, mi s-a zis că dacă vreau să stau doar acolo, dacă nu, să nu mai cânt. Pentru mine a fost un moment foarte greu. Mi-am dat seama că nu puteam să fac mai mult acolo . Eu ca să ies din acel contract, eu a trebuit să plătesc. Eu am ieșit plătind din acel contract. Ca să nu-mi închid cariera, a trebuit să plătesc un prim contract al meu. Ca să pot să cânt”, a spus aceasta în cadrul unui podcast.

Nicole Cherry, o artistă ascultată și peste hotare

Multe dintre melodiile pe care cântăreața le-a scos de-a lungul timpului au ajuns să fie cunoscute nu numai pe teritoriul țării noastre. Nume mari din industria muzicală internațională precum J Balvin și Enrique Iglesias au postat videoclipuri pe rețelele de socializare cu ei cântând o melodie de-a frumoasei artiste.

„Eu, la acel moment, știam de Pitbull, de J Balvin… Am o filmare cu Balvin și cu Enrique Iglesias când îmi ascultau piesa în turneu în 2013. Am și numărul de telefon al lui Balvin. Am vorbit cu el în privat să ne vedem la Untold. Piesa mea a fost difuzată în America. Știu și am auzit multe. Undeva s-a oprit totul. Nu știu unde. Nu-mi pot explica. Nu știu câți bani a câștigat piesa. Dar, ca să ies din acel contract cu casa de producție, a trebuit să plătesc de la mine”, a mai spus Nicole Cherry.