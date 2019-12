Ce a gasit familia in geanta Denisei Raducu dupa ce artista a murit

Denisa Raducu ar fi implinit 30 de ani pe data de 13 decembrie.

Artista s-a stns fulgerator, la doar 27 de ani, dupa 6 luni de agonie cu boala. In urma ei, a lasat multe lacrimi si doar amintiri frumoase in randul celor care au cunoscut-o.

Muncitoare, extrem de bine organizata si mereu o fire modesta, Denisa a avut mereu grija de familia ei si nu a uitat de unde a plecat, in ciuda castigurilor pe care ajunsese sa le aiba.



In urma cu ceva timp, artista avea sa marturiseasca ce obiecte nu ii lipsesc niciodata din poseta.

Simplitatea si decenta faceau parte din viata ei. Denisa prefera sa nu isi incarce poseta cu produse de machiaj, asa ca prefera sa tina dupa ea doar o pudra, o pensula si un cateva rujuri. Obiecte care ii erau necesare in aparitiile de la evenimentele la care era solicitata sa cante.

Insa doua obiecte erau cu adevarat nelipsite din geanta ei. Fiindca avea o obsesie ca dantura ei sa fie mereu curata, Denisa purta mereu dupa ea o periuta de dinti si o pasta de dinti.

Doi ani fără Denisa Manelista! Adelina, sora cântăreței, distrusă de durere!

”Nu am reușit să venim la parastasul de doi ani. Nu știm când vom ajunge în România, este destul de greu, avem niște probleme, acum, în Spania. Doar asta nu înseamnă că am uitat-o vreo clipă pe Denisa. În fiecare dimineață, în fiecare seară, mă gândesc la ea. Era parte a sufletului meu și a rămas acolo, nu mă pot împăca nici acum cu gândul că ne-a fost răpită”, ne-a spus, plângând, Adelina, sora Denisei.

Mai mult decât atât, ne-a mărturisit Adelina, timpul trecut de la moartea Denisei nu i-a vindecat rănile. ”Mă gândesc că, deja, au trecut doi ani de când nu mai este lângă mine. Doar că mie, acești doi ani, mi s-au părut mai grei ca niciodată. Îmi lipsește de o eternitate deja… Uneori simt că mai bine mă duceam eu, nu Denisa… Doar fetițele reușesc să mă mai țină pe linia de plutire, mai ales că nici ele nu au uitat-o. Când mă văd plângând, ele știu că o fac din cauză că nu o am pe Denisa lângă mine, că mă gândesc la ea, la discuțiile pe care le aveam cu ea și, atunci, mă pun să le povestesc despre ea. Și, chiar dacă plâng, îmi aduc aminte cu drag de momentele când, mici fiind, stăteam de vorbă, ne făceam planuri, știam că noi vom fi de nedespărțit. Doar o soartă crudă, doar un destin îngrozitor, ne-a făcut să ne despărțim. Dar eu știu că mă veghează de acolo, de Sus, că are grijă de mine și de familia pe care a lăsat-o în urmă”, ne-a mai spus, cu lacrimile curgându-i fără încetare, Adelina, sora ei.