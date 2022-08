Ce a însemnat implicarea lui Salman Khan în cariera din India a Iuliei Vântur. Vedeta a recunoscut totul: „Am fost privilegiată”

In articol:

După ce s-a făcut remarcată în țara noastră, de mai bine de un deceniu, Iulia Vântur a lăsat România în urmă și a plecat peste hotare.

Dragostea, dar și profesia au dus-o tocmai în India, acolo unde acum este o adevărată stea a muzicii și a filmului.

Ce a însemnat implicarea lui Salman Khan în cariera din India a Iuliei Vântur [Sursa foto: Facebook]

Iulia Vântur, carieră de succes sub atenta îndrumare a lui Salman Khan

Privind la ce are, Iulia Vântur spune că doar munca depusă, efortul, stresul și pasiunea au dus-o în punctul în care este astăzi.

Însă, tot ea precizează, închizându-le astfel gura răutăcioșilor, o implicare în evoluția sa pe plan internațional a avut-o și Salman Khan, despre care se spune că îi este și iubit, relație pe care, în sfârșit, și-au

asumat-o.

Vedeta spune că acum starul indian îi este manager, având o mare încrederea în el, mai ales că la început, Salman Khan a fost cel care a introdus-o în lumea artistică din India.

Iulia Vântur declară că încrederea pe care Salman Khan a avut-o în ea și în talentul ei, încă din prima clipă, au făcut-o să muncească din greu și să se autodepășească.

Mai ales că, notează ea, o personalitatea precum este el la Bollywood nu poate decât să te facă să-ți dorești să nu dezamăgești și să te ridici la nivelul așteptărilor celor din jur.

”Salman a fost cel care a făcut introducerea. Da (n.r. este managerul ei), și am încredere în sfaturile și „expertiza lui. Când ești prezentat de cineva ca el, trebuie să te prezinți de la același nivel profesional, nu ai cum să dezamăgești. Acolo a fost adevărata muncă. Conținutul și examenul final eu le-am dat. Am fost privilegiată să am parte de sfaturile unui om cu o experiență de peste 30 de ani în Bollywood. M-a susținut și chiar a crezut în mine. El a crezut în vocea mea mai mult decât am crezut eu însămi inițial. Eu chiar nu-mi făcusem vreo speranță că voi începe o carieră în muzică, în India. Abia când mi s-a spus „ai un dar frumos, special… nu-l ignora!, am realizat că merită să pun extra muncă și energie”, a spus Iulia Vântur, notează Viva.

În ceea ce-l privește, Iulia Vântur nu are decât cuvinte de laudă la adresa indianului. Vedeta noastră, ajunsă acum pe culmile succesului internațional, își pune partenerul pe un piedestal. În viziunea sa, Salman Khan este un actor și un artist excepțional, extrem de muncitor, atent la detalii și dornic să concureze doar cu versiunea sa de ieri.

Așa, spune Vântur, a făcut-o și pe ea, prin puterea exemplului, să nu se lase pradă comodității și să devină de la o zi la alta și mai bună în ceea ce face, bucurându-se acum de o viață la care mulți nici nu pot visa.

”Nimeni nu rezistă atâtea generații într-un domeniu decât dacă e excepțional. Nu am cunoscut un om mai muncitor, mai implicat în ceea ce face. Pentru el, filmul, munca reprezintă viața în sine, de la cel mai mic detaliu până la ultimul. Pare foarte relaxat pentru că își știe jobul foarte bine, însă, dacă ajungi să îl cunoști, știi că el creează mereu ceva nou. Este foarte atent la detalii și are talentul de a te face să-ți dorești să devii și tu, la rândul tău, cea mai bună versiune a ta, tocmai prin puterea exemplului. Competiția cu tine însuți/însăți în fiecare zi, nu cu alții! E ușor să cădem în starea caldă în care ne complacem… las că merge și așa!”, a mai adăugat vedeta.