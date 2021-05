Ce a pățit Adelina Pestrițu în ziua de Paște! Bruneta și-a îngrijorat fanii: „Este ilegal să...”

In articol:

Adelina Pestrițu este una dintre cele mai celebre femei din România. Ea este urmită de peste 1,7 milioane de persoane pe pagina sa de Instagram, acolo unde în fiecare zi vorbește cu fanii ei. Recent, urmăritorii vedetei au avut parte de un șoc atunci când au observat că pagina brunetei de Instagram nu mai există.

Adelina Pestrițu a postat pe Facebook un mesaj în care clarifică ce s-a întâmplat de fapt.

„Dragii mei, Din pacate am intampinat o mica problema cu contul de Instagram. In cazul in care nu ma gasiti. Se lucreaza la asta si, sper eu ca se va rezolva repede. Pana atunci ma gasiti aici. ❤️ Imi pare rau ca se intampla asta cand sunt in plina campanie de strangere de fonduri pentru Mihaita, dar vom afla exact care a fost cauza... Va urez un Paste Fericit!”, a transmis Adelina Pestrițu.

Adelina Pestrițu a rămas fără Instagram [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Reacţia lui Cătălin Moroșanu la dezvăluirile BZI.RO precum că Sergiu, tăticul călăreț, şi-a vândut casa: Când o să mă duc la Iaşi o să am o discuţie cu el- bzi.ro

Adelina Pestrițu a rămas fără Instagram! Vedeta și-a avertizat fanii

După ce a anunțat că pagina ei de Instagram este momentan închisă, mai multe conturi false cu numele Adelinei Pestrițu și-au făcut apariția. Bruneta a revenit cu un mesaj pe pagina sa de Facebook în care i-a înștiințat pe fanii ei că nu și-a făcut un nou cont. În cazul în care problema nu se va rezolva de la sine, ea a amintit faptul că este ilegal să îți fac un profil cu numele și fotografiile unei alte persoane.

Citeste si: Adelina Pestrițu, gravidă pentru a doua oară?! Vedeta le-a dat fanilor răspunsul mult așteptat

„Dragii mei,

Dupa ce am anuntat ca am o problema cu contul meu de Instagram, au aparut multe conturi FAKE cu numele meu. Va rog sa aveti grija! Dupa cum stiti este ILEGAL sa iti faci cont cu numele altei persoane si sa-i folosesti pozele si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani (vezi art 325 din Codul Penal).

Vreau doar sa va anunt ca NU mi-am facut un alt cont de instagram. Daca voi face acest lucru, va voi anunta AICI! Momentan asteptam sa se rezolve problemele pe care le-am intampinat cu contul meu oficial. Revin cu vesti in cel mai scurt timp! ❤️ Sper ca aveti un Paste Fericit alaturi de cei dragi! Va pup”, a mai transmis Adelina Pestrițu.