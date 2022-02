Ce a pățit Andreea Mantea în propria casă?! Imediat după incident a luat o decizie radicală: „Deloc!”

In articol:

Andreea Mantea este, fără doar și poate, una dintre cele mai iubite și îndrăgite prezentatoare TV din România. Vedeta a strâns o comunitate destul de generoasă nu doar la TV, prin prisma emisiunilor pe care le-a prezentat de-a lungul timpului, ci și în online, acolo unde este urmărită de milioane de persoane.

Vedeta își ține mereu fanii la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața sa, postând aproape zilnic fotografii și videoclipuri pe rețelele de socializare, iar în ultima perioadă s-au creat numeroase controverse în jurul siluetei acesteia, asta pentru că multe persoane au crezut chiar că prezentatoarea TV este însărcinată și ține ascuns acest lucru.

Ei bine, însă, lucrurile nu au stat deloc așa, asta pentru că, sinceră din fire, Andreea Mantea a explicat că nu este vorba de nicio sarcină, ci doar a luat câteva kilograme în plus, motiv pentru care s-a decis că este timpul să slăbească, iar recent a trecut și printr-un episod care a făcut-o să se gândească și mai serios la acest aspect.

Ce s-a întâmplat cu Andreea Mantea recent

Iubita prezentatoare TV de la Kanal D a reușit să-și amuze copios fanii din mediul online, asta pentru că recent, vedeta a fost invitată la o mică petrecere, iar acolo se afla un leagăn chiar în interiorul locuinței. Ei bine, Andreea Mantea a dorit să se așeze pe acesta pentru a se distra puțin, iar leagănul s-a rupt.

Bineînețeles, vedeta, filmată chiar de fiul ei, David, s-a amuzat foarte tare pe baza acestui mic incident, iar imediat a urcat filmarea în mediul online, alături de mesajul: „Nu mai mănânc! Deloc!!! Am rupt leagănul!”.

De asemenea, în urmă cu câteva săptămâni, vedeta a mai scris pe pagina personală de Instagram că este extrem de determinată să slăbească, dar nu prin

diete sau ale proceduri care te fac să scapi de kilogramele în plus, ci pur și simplu abordând un stil de viață sănătos

„Am stat și m-am gândit. Mi-am zis că trebuie să slăbesc neapărat, dar nu la modul acela dur cu diete și așa mai departe. Nu! Vreau să încep să am un stil de viață mai sănătos, cel puțin din punct de vedere al alimentației. Aici este o mare problemă(...) Trebuie să fac cumva și să îmi transform viața cu totul, să am un stil de viață sănătos, pentru că, din păcate, este vârsta. Nu pot să mai fiu așa cum era. Nu pot. Cei care mă cunosc știu că eu puteam să mănâc cinci cutii de pizza fără să se vadă. Eram foarte ok și eram invidiată atunci, ba chiar certată. Acum e altfel. Mă rog, amănunte! Trebuie renunțat la zahăr, pâine, neapărat să introduc mai multe fibre pe care să le consum dimineața.(...) După rău vine bine! Am încercat să vă împărtășesc aceste gâduri ale mele și sper să ajungă la 52 de kilograme, chiar 50 și să rămân acolo. Am început deja de două zile să mănânc sănătos, să beau ceaiuri", a explicat Andreea Mantea la InstaStory, în urmă cu câteva săptămâni.

Andreea Mantea [Sursa foto: Instagram]