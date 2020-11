Ce a pățit Cheloo într-un salon de masaj pe care l-a confundat cu un bordel din București: ”Atunci m-am convins ce fel de masaj era”

Cheloo [Sursa foto: Captură YouTube]

Componentul trupei “Paraziţii” a mărturisit în cadrul emisiunii “iUmor” că și-a dorit să meargă într-un salon cu masaje erotice, însă, dintr-o greșeală, a ajuns într-un salon cu masaje de relaxare.”Am fost la masaj și tipa a început să mă ungă pe spate cu chestii. Era masaj de ăla, aromoterapie. Eu credeam că era altfel de masaj, dar am greșit locul. Și, când am văzut că mă unge pe spate, am întrebat-o: Asta-i tot? Altceva, nu?. Atunci m-am convins ce fel de masaj era, că nu era din ăla de care voiam. Am avut nevoie de 15 minute să mă prind și am plecat”, a povestit juratul de la “iUmor”.

In articol:

Citeste si: Trupa Paraziții a câștigat în primă instanță procesul cu poliția

Citeste si: Cheloo și Arafat, schimb public de replici! „Când morții vor fi adunați din șanțuri cu buldozere…”

Citeste si: COVID-19. Dezastru la granițele României! „Un nou Cernobîl” și carantină de noapte - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

După ce a văzut sceneta amuzantă cu un polițist și un șoferul beat, personaje interpretate de Cătălin Tarbă și Dan Coșcoveanu, Cheloo a mai făcut o dezvăluire. Juratul și-a reamintit de accidentul pe care l-a făcut la 19 ani.

Cheloo și-a adus aminte de o întâmplare nefericită din trecutul său

Ulterior, după ce și-au terminat cei doi artiști numărul, Cheloo a mers și l-a îmbrățișat pe comediantul Cătălin Tarbă, căruia i-a mărturisit că s-a emoționat. Componentul trupei ”Paraziții” a declarat că a făcut o paralelă între acest număr și o întâmplare nefericită din trecutul său.

”Hai să elucidăm misterul! Am făcut o paralelă între acest număr și o întâmplare foarte nefericită din tinerețile mele ca să zic așa. La 19 ani, am făcut o greșeală care semăna cu sceneta noastră. (…). Trebuie să recunosc că am fost umanizat cu acest număr retrospectiv, care m-a purtat înapoi în timp și l-am descoperit pe Ion Ștefan Cătălin cu greșelile lui primordiale”, a declarat Cheloo.

Sursa: Cancan.ro