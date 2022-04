Ce a pățit Cristina Dorobanțu în prima zi la pupitrul știrilor? A avut parte de un incident neplăcut, chiar înainte de a intra în direct: "Toată lumea din regie era șocată, au rămas muți"

In articol:

Viața Cristinei Dorobanțu s-a schimbat radical după ce a acceptat propunerea de a prezenta jurnalul de dimineață, de la Kanal D.

Frumoasa șatenă a povestit recent, în cadrul unui interviu pentru ego.ro , că a avut atât de multe emoții când a trecut la pupitrul știrilor, încât s-a împiedicat și a căzut chiar înainte de a intra în direct.

"Am căzut, mi-au sărit pantofii, mi-a sărit microfonul"

Cristina Dorobanțu a povestit cum a decurs primul ei jurnal de știri, la Kanal D. Prezentatoarea TV a avut parte de un mic incident, căci s-a împiedicat și a căzut în platou, cu doar câteva secunde înainte de a intra în direct. Când au văzut-o, colegii din producție au rămas șocați: "În prima zi a jurnalului, mai aveam 30 de secunde până să încep jurnalul și m-a rugat producătorul să facem o probă, în sensul în care să merg către pupitru și să spun „Bună dimineața!”. Am făcut lucrul acesta, numai că m-am împiedicat.

Am căzut, mi-au sărit pantofii, mi-a sărit microfonul și mai aveam 20 de secunde până intram în direct. În prima zi a jurnalului meu. Toată lumea din regie era șocată, au rămas muți. Adunam pantofii de pe jos și am auzit-o pe una dintre doamnele de la camere care îmi spunea să-mi șterg pantalonii și apoi numărătoarea inversă în cască. Am intrat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Toți erau șocați și spuneau că până la urmă a fost un semn bun.", a povestit Cristina Dorobanțu, pentru sursa amintită.

Cristina Dorobanțu: "De când sunt la matinal, noaptea, telefonul meu nu este pe silențios, tocmai de frică că nu cumva să nu mă trezesc"

Cristina Dorobanțu a recunoscut că noua poziție pe care o ocupă a venit și cu schimbări radicale în programul pe care îl avea zilnic. Șatena a povestit că și-a creat un fel de ritual, pentru că în fiecare dimineață se trezește la ora 04:00: "Puțini știu despre mine că eu tot timpul aveam telefonul pe mod silențios. De când sunt la matinal, noaptea, telefonul meu nu este pe silențios, tocmai de frică ca nu cumva să nu mă trezesc. Chiar râdeam că editorul de la știri îmi spunea că trebuie neapărat să-i scriu „bună dimineața” la ora 4.30, ca să fie sigură că m-am trezit.

Mă trezesc ușor, nu îmi e greu, dar resimt oboseala dacă nu mă odihnesc peste zi. Trebuie să recunosc. Din 5 în 5 minute am setată alarma. La ora 4.00, 4.05, 4.10. Îmi pun alarma. Mi-am făcut deja un ritual. Mă trezesc în fiecare dimineață și stau 10 minute, mă uit pe Internet, citesc știrile, verific Instagram-ul, Facebook-ul, mă pun la curent cu tot ceea ce se întâmplă, îmi fac duș și fug spre muncă.", a adăugat prezentatoarea TV.