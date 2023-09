Ce a pățit Denisa Despa, înainte cu două luni de lupta cu Alexandra! „Sunt în recuperare, nu mă pot antrena” Cu ce a fost diagnosticată vedeta | EXCLUSIV

In articol:

Pe data de 1 noiembrie, Denisa Despa și Alexandra urmează să se lupte în cușca de la RXF. Dansatoarea are deja o victorie la activ, împotriva Renatei. Alexandra se află pentru prima dată în cușcă și promite un adevărat spectacol.

Denisa Despa, incident nefericit înainte de meciul cu Alexandra

Denisa Despa ne-a vorbit într-un interviu exclusiv despre lupta pe care urmează să o aibă cu Alexandra. Din păcate, în acest moment a pus pe pauză antrenamentele, deoarece are probleme de sănătate. Blondina ne-a povestit cu ce a fost diagnosticată, cum a evoluat până în prezent la antrenamente și cum crede că se va încheia bătaia cu adversara ei din cușcă.

„Alexandra a făcut acest pas spre a-mi lansa provocarea, eu am acceptat-o și se pare că meciul va avea loc pe 1 noiembrie, mă antrenez foarte intens. Momentan am luat o mică pauză, pentru că sunt diagnosticată cu scolioză lombară și fac recuperare în zona coloanei și evident nu am voie să mă antrenez în momentul de față. Mi-am schimbat antrenorul, evoluez de la o zi la alta, iar lucrurile decurg fix așa cum trebuie să decurgă. Nu vreau să îmi dau cu părerea despre Alexandra, mă abțin de a orice comentariu, nu am nimic personal cu ea, pentru că nici măcar nu o cunoșteam. Cred că meciul va fi în favoarea mea.”, a declarat Denisa Despa.

Alexandra a provocat-o pe Denisa Despa la o luptă în cușcă

În urmă cu ceva timp, Alexandra a provocat-o la luptă pe Denisa Despa. Deși știe că este o adversară de temut, îi plac provocările și crede că o va doborî. Alexandra ne-a mărturisit de ce a ales să intre în cușcă cu Denisa și cum crede că va arăta meciul cu aceasta.

"M-a determinat să intru în cușcă încrederea pe care o am în mine, devotamentul, faptul că dau tot ce e mai bun din mine și cred că va fi un meci foarte bun, indiferent de rezultat. M-am mai bătut pe stradă, fără reguli. Știu sigur că va fi un meci echilibrat și indiferent de rezultat, eu voi câștiga.", a precizat Alexandra, la WOWnews.

