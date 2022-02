Ce a pățit Oana Roman în momentul în care a mers să își facă pașaportul: ”A fost mâna lui Dumnezeu”

In articol:

Nu trece o zi fără ca Oana Roman să nu dea de necaz. Vedeta spune că recent a trecut printr-un moment de cumpănă, fiind nevoită să facă mai multe drumuri, dar finalul a fost unul fericit.

Partenera de viață a lui Marius Elisei este non-stop activă pe rețelele de socializare, împărtășind totul cu admiratorii săi, indiferent că este vorba de viața sa profesională sau la mijloc sunt detalii legate

de viața personală.

Oana Romana primit un semn divin pentru rezolvarea unei probleme

De data aceasta, vedeta a ținut să le spună tuturor ce necaz a dat peste ea, când nici nu se aștepta, dar și cum a reușit să dea de cap situației. Un simplu drum prin care și-a dorit să își facă un nou pașaport, cel vechi expirând, s-a transformat într-un moment care i-a dat întreaga zi peste cap.

Pentru că de mai bine de un an a divorțat de tatăl fetiței sale, între timp împăcându-se cu Marius Elisei, Oana Roman a uitat să își schimbe și buletinul.

Astfel, din neglijență, după cum spune chiar ea, vedeta a fost nevoită să își facă și o altă carte de identitate, în demersul ei de a avea un nou pașaport.

Doar că aici a intervenit marea problemă. Actele necesare buletinului erau de negăsit. Întoarsă acasă, Oana Roman a realizat că, de fapt, nu mai deține certificatul de naștere și cel de căsătorie și nici certificatul fiicei sale.

Așadar, au urmat, declară vedeta, două ore de căutări zadarnice. Actele nu erau de găsit, motiv pentru care Oana a ales să apeleze la ultima variantă. Aceea de a încerca să rezolve totul cu niște copii ale actelor dispărute.

”Totul a început când am realizat că pașaportul meu expiră și că trebuie să merg să-mi fac un nou pașaport. Mi-am făcut programare și m-am prezentat acolo, mi-au făcut poza și mi-au scos hârtia ca să trimită dosarul ca să mi se facă un nou pașaport. Când a ieșit hârtia, am constat că numele meu din sistem nu corespunde cu numele meu de pe hârtie, deoarece eu am divorțat și nu mi-am schimbat buletinul, din neglijență. Vina mea! Într-un an de zile nu am fost în stare să-mi schimb buletinul. Fata de la pașapoarte, extraordinar de drăguță, mi-a spus că nu-mi poate face pașaportul pentru că buletinul este pe alt numele. Drept care, are nevoie de o carte de identitate provizorie cu noul nume.

M-am întors acasă ca să-mi iau actele pentru a merge că să-mi fac o carte de identitate provozorie și constat că nu găsesc certificatul de naștere nici al meu, nici al Isei, nici certificatul de divorț. Singurul pe care l-am găsit a fost actul de vânzare-cumpărare al casei. Am răscolit toate sertarele, două ore am căutat peste tot și nu le-am găsit. Am făcut rost de la notar de niște copii și am zis că poate reușesc să-mi fac buletinul provizoriu”, a spus Oana Roman pe pagina personală de Instagram.

Doar că odată ce acest gând i-a fost implementat, în momentul în care se pregătea să renunțe la căutări, o minune a avut loc. Vedeta spune că doar Dumnezeu a trimis-o exact la locul unde, nu știe cum și când, au ajuns actele sale. Certificatele pe care ea le căuta cu atâta ardoare erau, de fapt, în portbagajul mașinii.

Oana Roman spune că această curiozitate a sa, de a căuta în portbagaj, a fost o revelație pe care a avut-o de la cel de sus, căci niciodată ea nu s-ar fi gândit că acolo ar fi putut pune niște lucruri atât de importante pentru ea. Pentru că totul s-a terminat cu bine, Oana Roman și-a îndemnat urmăritorii de pe rețelele de socializare să nu renunțe niciodată, pentru că Dumnezeu mereu îi ajută pe cei aflați la nevoie.

”Și acum urmează minunea. Ziua de astăzi a fost plină de foarte multe obstacole, dar și de multe chestii extraordinare. Am avut o revelație. Nu sunt nebună, nu cred în chestii aiurea. Am ieșit pe poartă și cineva mi-a trimis un gând: să caut în portbagaj. Habar nu am de ce am avut acest gând. Am deschis portbagajul și nu era nimic acolo. Și am mai primit un gând: să caut sub chestia de la roata de rezervă. Am căutat acolo și certificatele erau la roata de rezervă, într-un plic. Nu le-aș fi căutat acolo dacă nu aș fi avut această revelație. Vă spun sincer că a fost mâna lui Dumnezeu, altfel eu n-aș fi căutat acte în portabagaj. Habar nu am cum au ajuns acolo, cert este că le-am găsit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut o revelație și am găsit actele”, a completat partenera lui Marius Elisei.