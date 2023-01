Ce a pățit Theo Rose, după ce s-a întors de la cântarea de Revelion! Graviduța nu s-ar fi așteptat la așa ceva: „M-a jenat zona toată ziua”

In articol:

Theo Rose este una dintre dele mai îndrăgite și apreciate artiste din industria muzicală românească. Vedeta a cucerit rapid inimile publicului grație frumuseții sale și a talentului ei incontestabil. Anul care tocmai a trecut a fost unul fructuos pentru aceasta și nu doar din punct de vedere profesional, ci și personal.

Tânăra a început o frumoasă poveste de dragoste alături de Anghel Damian, pe care urmează să-l facă tătic în numai câteva luni. Totuși, aceasta nu a început anul cu dreptul. Artista s-a confesat fanilor de pe rețelele de socializare și le-a dezvăluit ce a pățit la scurt timp, după trecerea dintre ani.

Ce a pățit Theo Rose imediat după Revelion

Nici bine nu a intrat în anul 2023 că problemele din anul anterior, dar și altele noi au dat năvală peste Theo Rose. Imediat după ce s-a întors de la un concert pe care l-a avut în noaptea de Revelion, artista s-a confruntat cu o problemă destul de inconfortabilă, mai exact cu o durere de măsea.

Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că în urmă cu șase ani și-a scos o măsea de minte, iar ieri, toată ziua, a simțit un disconfort din cauza unei alte

măsele. Fără să stea pe gânduri, aceasta a apelat la ajutorul fanilor de pe Instagram.

„Prima problemă nouă în 2023, prima, nu nouă. Mai sunt altele din 2022 cu care am intrat în 2023. Nu s-au rezolva toate, că na. Eu mi-am scos o măsea de minte acum vreo 6 ani, jos pe partea dreaptă. Problema e că m-a jenat zona toată ziua, după cântare când am ajuns m-am și uitat ce e. Îmi iese o măsea. Există vreo șansă să fie tot măsea de minte sau aveam vreo măsea de rezervă prin gură și s-a gândit să iasă acum?”, a spus cântăreața pe rețelele de socializare.

Theo Rose recunoaște că este o iubită dificilă

Invitată la podcastul moderat de celebrul actor de comedie Mihai Bobonete, artista a dezvăluit că a fi împreună cu ea nu este un lucru tocmai ușor. Vedeta a recunoscut că este o persoană foarte atentă cu persoanele pe care nu le cunoaște, însă, atunci când este alături de cei dragi acest lucru nu se mai aplică.

„ E greu să fii iubitul meu pentru că am o gură proastă, așa. Este o chestie foarte nasoală pentru omul de lângă mine. Am observat că asta o aplic și cu familia. Am foarte mult bun simț și sunt atentă cum mă comport cu oricine altcineva. Să fie totul corect, să nu greșesc cu niciun cuvânt. La cei de lângă mine, familie, prieteni, iubit, să le dau în cap și alta nu. La nervi, nu tot timpul”, a precizat viitoarea mămică.