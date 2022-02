Ce a pățit un bolnav de leucemie după ce a făcut COVID acum un an. Și-a făcut în total 78 de teste și refuză să creadă: Nu s-a mai raportat un astfel de caz”

In articol:

Muzaffer Kayasan se luptă cu o boală cruntă, leucemia, iar ghinioanele parcă se țin lanț de el. În urmă cu mai bine de un an, mai exact 14 luni, bărbatul a ieșit pentru prima dată pozitiv la testul PCR, fiind infectat cu virusul SARS-CoV-2.

A fost un moment extrem de greu pentru el, căci a crezut că vor fi ultimele sale clipe pe acest pământ. Dar nu a fost așa. Bătbatul, originar din Turcina, este în continuare diagnosticat cu COVID-19!

Un bărbat din Turcina suferă de COVID de peste un an de zile

Muzaffer Kayasan are 56 de ani și este o adevărată nebuloasă medicală! El este pacientul care are cea mai lungă perioadă de infectare documentată în Turcia. Și-a făcut nu mai puțin de 78 de teste COVID, iar toate au avut același rezultat: pozitiv. Bărbatul încearcă de mai bine de un an să se vindece de infecția cu coronavirus, însă până acum medicamentele nu au dat rezultate asupra sa.

Medicii care îl au sub supraveghere spune că acest lucru ar putea fi o consecință a faptului că sistemul său imunitar a fost slăbit de cancer.

Un studiu publicat anul trecut în New England Journal of Medicine arată că bolnavii COVID care sunt imunodeprimați suferă un risc mai crescut de a se confrunta cu perioade lungi de infectare. Rezultatele unui alt studiu, realizat de Leukemia & Lymphoma Society, vorbește de faptul că unul din patru pacienți cu cancer nu produc anticorpi detectabili nici după vaccinarea cu două doze.

Nu are gust și miros de când s-a infectat

Medicii au grijă să-i monitorizeze starea de sănătate, având în vedere că este cea mai lungă perioadă de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de până acum. Mai mult, ei se tem ca virusul să nu sufere o mutație și să apară o nouă tulpină.

„Nu s-a mai raportat până acum vreun caz de pacient care să fie pozitiv vreme de 441 de zile”, e explicat Cagri Buke, medic specialist în boli infecțioase la Spitalul Acibadem.

Bărbatul stă în carantină de când s-a infectat și nici nu are gust și miros. Totodată. el nu se poate vaccina contra coronavirusului cât timp este pozitiv.