Ce a putut să-i ceară Petra mamei sale, înainte să plece de acasă. Cristina Șișcanu a rămas uimită: „Aoleu..”

Cu numai câteva momente în urmă, Cristina Șișcanu și-a anunțat fanii din mediul online că pleacă la cumpărături pentru a-i lua micuței sale fetițe, Petra, de îmbrăcat pentru serbarea care va avea loc mâine. Cu această ocazie, soția lui Mădălin Ionescu le-a spus fanilor ei că micuța a avut și o dorință specială legată de ținuta e care o va purta la serbare, moment în care mama ei a rămas fără cuvinte.

Iată ce i-a cerut Petra mamei sale!

Cristina Șișcnau este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde stă la povești zi de zi cu admiratorii ei. Soția lui Mădălin Ionescu împărtășește cu aceștia tot ceea ce face în viața sa personală. De curând, tocmai s-a întors din vacanță, așa că acum și-a reluat activitățile de zi cu zi.

Familia Ionescu [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu, uimită de cerința fiicei sale

Cum a găsit puțin timp liber, Cristina Șișcanu a plecat în oraș pentru a-i lua Petrei o ținută specială pentru serbare, numai că, înainte să plece de acasă, micuța Petra a avut grijă să-i spună mamei sale

că își dorește ceva special, moment în care Cristina Șișanu a înțeles că fiica ei începe deja să îi calce pe urme și să devină o domnișoară în toată regula.

Mai exact, Petra i-a spus mamei sale să-i ia pantofi cu toc pentru serbarea care va avea loc mâine.

Cristina Șișcanu a fost uimită de cerința fiicei sale, așa că a împărtășit această discuție și cu fanii ei din mediul online, pentru a se amuza.

„Unde credeți că merg? Merg să-i iau ținută Petrei pentru serbare. Mâine are serbarea de la grădiniță. În principu ea termină grădinița, termină grupa mare, dar n-o dau încă la școală, pentru că are doar 5 ani, așa că va repeta grupa mare la anul. Mă duc să-i iau ținută: Nu vă imaginați ce mi-a zis: «Mami, să-mi iei pantofi cu toc». Aoleu...”, a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.