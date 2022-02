Ce a putut să-i facă Liviu Vârciu iubitei lui, chiar de Ziua îndrăgostiților?! „E groaznic ce mi se întâmplă! Am plecat de acasă...”

In articol:

Ziua de 14 februarie este una extrem de importantă pentru îndrăgostiții de pe tot globul, fiind momentul în care dovezile de iubire joacă un rol foarte important.

Cei care formează un cuplu, de ”Valentine’s Day”, își sărbătoresc iubirea prin cadouri și gesturi tandre, lucru pe care l-au cam făcut majoritatea vedetelor de la noi.

Anda Călin [Sursa foto: Instagram]

Liviu Vârciu s-a revanșat, stând la cratiță, față de Anda Călin

Cel care nu s-a încadrat în categoria de mai sus este Liviu Vârciu. În urmă cu o zi, prezentatorul a pornit în grabă de acasă, dis de dimineață, uitând complet că este ziua în care Anca Călin trebuie musai tratată exact ca o prințesă.

Astfel că în drum spre clinica unde se recuperează pentru durerea de spate care-i dă bătăi de cap, Liviu Vârciu și-a dat seama că a călcat pe bec.

Vedeta spune că nici măcar nu și-a sărutat iubita în dimineața zilei de 14 februarie, ceea ce l-a făcut să aibă un îndemn pentru cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare.

”Eu am uitat de ”Ziua Îndrăgostiților”. Am plecat de acasă și nici nu am pupat doamna. E groaznic ce mi se întâmplă! Voi să nu faceți la fel, bolovanilor, Pupați-vă femeile!”, a spus Liviu Vârciu pe pagina personală de Instagram.

După această revelație, odată întors acasă, acolo unde Anca Călin îl aștepta, ca să se revanșeze pentru gafa pe care a făcut-o în cea mai importantă zi pentru un cuplu, Liviu Vârciu a trecut la cratiță.

Decis să o răsfețe pe mama copiilor săi, Liviu Vârciu a gătit pentru aceasta. Actorul nu s-a lăudat cu un preparat ieșit din comun, dar partenera lui a apreciat gestul, ba chiar, a și mâncat tot din farfurie.

Și asta nu este tot, căci pe versurile melodiei care l-a făcut celebru, Vârciu i-a oferit Andei un moment de relaxare ca la carte.

”I-am gătit la femeia m ea. Gătesc pentru iubita mea ca de ”Valentine's Day”, roșii cu usturoi să ne pupăm cum trebuie. Și ca să vedeți cât de mult îmi răsfăt eu partenera, i-am luat scaun de masaj și i se face și masaj la ochi, de la: „Ochii tăi îmi amintesc cât de mult ne iubeam”, a completat ulterior prezentatorul.