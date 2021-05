Ce a putut să îi spună Cătălin Măruță Irinei Fodor atunci când a anunțat că va prezenta Chefi la cuțite în locul Ginei Pistol

In articol:

Gina Pistol a intrat în concediu maternal, astfel că ea a fost înlocuită în emisiunea Chefi la cuțite de Irina Fodor.

Irina Fodor, noua prezentatoare Chefi la cuțite

Fanii emisiunii Chefi la cuțite au avut parte de o surpriză de proporții[Sursa foto: Instagram]

Irina Fodor i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii Chefi la cuțite, marți seara, când s-a prezentat în locul Ginei Pistol. Mândru de cum s-a descurcat și a arătat, Răzvan Fodor, soțul Irinei Fodor, a postat un video pe Facebook, în care îi spune soției cât de mândru este de ea.

„Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari, încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise”., a spus Irina Fodor potrivit a1.ro.

Soția lui Răzvan Fodor recunoaște că nu a fost ușor să intre în acest proiect.

„Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele interne ale chefilor și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a mai declarat

Ce i-a transmis Cătălin Măruță când a aflat că îi va lua locul Ginei Pistol

Irina Fodor pentru a1.ro.

Irina Fodor, emoționată în prima ediție Chefi la cuțite[Sursa foto: Instagram]

Anunțul despre înlocuirea Ginei Pistol la Chefi la cuțite, Irina Fodor l-a făcut pe conturile sale de socializare. Ea a postat câteva fotografii de la filmări și marele anunț.

"Cred că a zis, Universul, în sinea lui: “Păi bine măi, fată, ți-am dat soț mișto, pasionat de bucătărie, și în 13 ani nu s-a prins mai nimic de tine? Ia că îți dau eu și la muncă trei chefi, să văd cum o mai

scoți la capăt!” Așadar, diseară ne vedem de la 20:30.", a scris Irina Fodor.

Printre sutele de persoane care i-au transmis mesaje de încurajare, s-a aflat și Cătălin Măruță. "Să ai succes!" i-a scis prezentatorul de la Pro tv, post la care a lucrat în trecut și Irina Fodor.

De asemenea și Cabral i-a scris: "O să fii perfecțiune."

Unde a mai lucrat Irina Fodor înainte de Chefi la cuțite

Pe Irina Fodor telespectatorii au urmărit-o și în alt show tv. În 2018, soția lui Răzvan Fodor a fost coprezentator la "Vocea României", alături de Pavel Bartoș. Rolul ei era să le fie alături concurenților în backstage și să stea de vorbă cu ei.

În urmă cu doi ani, Irina Fodor a scris pe blogul ei despre experiența trăită la "Vocea României".

„Trebuie să înțelegeți că ce se vede și se simte în culise nu e chiar la fel ca în fața televizorului. Stresul zilnic, furnicarul din platourile de filmare, emoțiile, presiunea constantă a timpului, nevoia absolută ca totul să iasă perfect, zilele și orele nenumărate petrecute departe de casă sunt doar câteva elemente care îți pot da lumea și ficatul peste cap. Sunt lucruri cu care noi, echipa, ne-am obișnuit, dar imaginați-vă că pici în mijlocul tornadei ăsteia și trebuie să te adaptezi și să nu te abați de la scopul inițial: acela de a demonstra că vocea ta este specială. (…) Și deși sunt de atâta timp în televiziune, și nu-mi sunt deloc străine dedesubturile unui show de amploare, mă uit la ei și îmi dau seama pentru a mia oară că, de acasă, din fața televizorului, pare totul infinit mai ușor decât e cu adevărat când te afli fix în buricul acțiunii.”, transmitea prezentatoarea în urmă cu doi ani.