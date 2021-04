Ce a putut să spună Sorin de la Survivor despre Cătălin Moroșanu, după eliminare. Dezvăluiri din spatele camerelor

In articol:

După plecarea lui Cătălin Moroșanu, Sorin s-a reunit cu băieții din echipa sa și au comentat parcursul sportivului în competiție.

Ce a spus Sorin despre Cătălin Moroșanu după plecarea de la Survivor

Sorin a vorbit despre Cătălin Moroșanu, după plecarea din competiție[Sursa foto: Facebook]

Lipsa lui Cătălin Moroșanu a fost resimtiță și în tabăra războinicilor. Sorin a spus că este foarte afectat de plecarea campionului.

Sorin: "Chiar am fost afectat de plecarea lui, chiar este un om. Și discursul pe care l-a avut la consiliu. A spus: "Nu uitați să fiți oameni!" Se referea la mulți din echipa lui, pentru că dintre mulți, el a dat dovadă de omenie. Am primit o lecție de viață atât de la competiție, cât și de la Cătălin Moroșanu. Cuvintele lui...nu mai puteai să adaugi nimic. A spus maximul, cine vrea să înțeleagă, cine nu se regăsește în cuvintele lui, treaba lui. M-auatins. Poate de acolo și conexiunea noastră cu el. Am avut cea mai mare onoare numai din prisma faptului că l-am cunoscut, că a stat lângă mine. Când am venit în competiția asta și l-am văzut pe Cătălin Moroșanu, am zis: "wow! Sunt cineva!" Un om simplu care vine și stă lângă un asemenea personaj."

Plecarea lui Cătălin Moroșanu, motiv de discuții în tabăra Războinicilor

Alături de Sorin și colegii lui Starlin, Albert și Marius ași-au exprimat regretul după plecarea lui Cătălin Moroșanu de la Survivor.

Starlin: "Nu mă așteptat să fie atât de dureros. Moroșanu era rivalul meu direct, singura persoană cu care aveam mari emoții din start."

Marius: "S-a lovit și nu a mai fost pe teren. S-a simțit. Lipsea ceva.Mi-ar fi plăcut să poată să rămână, să nu fie atât de grav, dar, uite, că o rupere de menisc nu e atât de simplu.

Am avut o părere de rău, chiar dacă era oponentul meu, pentru că îl știu de foarte mult timp."

Albert: "Cu siguranță plecarea lui Moroșanu îi va afecta pe faimoși. El era un lider, nu îi lăsa să cadă. Îmi aduc aminte de la început, nu acum când au început să ne mai bată. La început noi îi băteam foarte tare și toți erau foarte supărați și el era singurul care spunea: "dacă nu câștigați, nu mâncați!" Și vorba asta m-a marcat. Era singurul care nu putea să cadă."

Cătălin Moroșanu a fost eliminat de la Survivor România pe motive medicale. El s-a lovit pe traseu și ruptura de menisc nu i-ar mai fi dat voie să lupte în competiție.