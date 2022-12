Ce a putut spune Mihai Bendeac despre Fuego, chiar pe internet?! Fanii au crezut că nu aud bine: „Am simțit nevoia să comentez live”

In articol:

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți actori de la noi din țară, iar pe rețelele de socializare, vedeta a reușit să strângă o comunitate generoasă de fani, în special pe Instagram, acolo unde păstrează mereu legătura cu urmăritorii săi, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

De asemenea, actorul nu se dă înlături nici din a-și da cu părerea despre anumite lucruri sau chiar despre anumite persoane, așa cum a făcut și recent, atunci când a vorbit despre cunoscutul artist, Fuego. Fanii au fost chiar surprinși de afirmațiile pe care le-a făcut Mihai Bendeac, mai ales că acesta și-a arătat aprecierea față de celebrul cântăreț.

„M-am nimerit într-o noapte, înainte să mă culc, și am văzut treaba asta. Și am simțit nevoia s-o comentez live. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mie mi se pare că Fuego e foarte șmecher, jur. Există artiști români- Fuego, Ștefan Bănică Jr., Loredana, Andra, Delia, Florin Salam- care pe scenă... stai cuminte că se dă cu praf de liniște. Dar în același timp mă uitam la construcțua din jurul lui Fuego și mi se pare. Mi se pare că marketingul este absolut senzațional, este genial. ”, le-a transmis Mihai Bendeac fanilor lui, pe InstaStories.

Mihai Bendeac, despre Fuego: „Omul este o legendă”

Mai mult decât atât, Mihai Bendeac a fost impresionat și de tradiția care există la evenimentele lui Paul Surugiu, cunoscut drept Fuego, mai precis gestul din partea doamnelor pentru artist, acela de a-i oferi buchete de flori, în timp ce se află pe scenă.

„Îmi vine să plâng la mormânt străin(...) E șmecher omul. E și ceva religios în tot ce înseamnă Fuego. E genial, toată construcția este genială.... și toate chestiile astea sunt pe bune, adică chiar vin femei cu buchete de flori. A trecut mult timp, oprisem filmarea, dar el primește în continuare flori. Incredibil! De unde atâtea flori? Incredibil! Deci au fost flori cât a durat melodia și încă nu le-a primit pe toate.(...) Omul este o legendă, nu glumesc. Este absolut genial.”, a adăugat actorul, în timp ce viziona concertul.

