Ce a spus Adela Popescu despre Flick și Denisa Filcea, în spatele camerelor? Ce a urmat apoi în direct i-a surprins pe toți: „Nu așa ai zis, Adela?”

Adela Popescu este una dintre cele mai apreciate prezentatoarea TV din România. A ajuns la inimile fanilor, după ce a dat dovadă de profesionalism la fiecare apariție a ei pe micul ecran.

Doar că, nu de puțin ori, fanii s-au întrebat cum este blondina și în spatele camelor de filmat. Ei bine, colegul ei de emisiune a dat-o de gol în direct, după ce a dezvăluit ce a spus în pauza publicitară despre Flick și Denisa Filcea.

Adela Popescu, avertisment pentru Denisa și Flick! Ce le-a spus prezentatoarea TV înainte să intre în direct?

Se pare că înainte de a începe emisia, vedeta de televiziune a stat puțin de vorbă cu invitații ei, Denisa Filcea și Flick, care numără zilele din calendar până când își vor ține primul copil în brațe. Ei bine, Adela Popescu, care are deja 3 băieți și știe exact cum este viața de părinte i-a avertizat pe cei doi. Totul a fost dat în vileag de Bogdan, colegul ei de emisie.

Bogdan: Se uita Adela la voi în pauză și zicea <<Băi, cât de drăguți sunteți voi, dar cum așteptați voi așa un copil, un pachețel de bucurie, dar nu știți ce vă lovește>>. Nu așa ai zis, Adela?

Adela: Așa i-am încurajat. Hai să-i mai lăsăm puțin să trăiască povestea asta frumoasă. Vreau să te întreb în câte luni ești însărcinată?

Denisa: Dar nu am spus asta. Las oamenii să ghicească.

De ce a ținut Denisa Filcea sarcina secretă?

Ea și Flick, supranumit și „domnul rimă”, au fost foarte discreți în ceea ce privește sarcina. Însă au făcut anunțul în urmă cu câteva săptămâni, când sarcina era destul de avansată și era destul de greu de ascuns. Cei doi, însă, continuă să fie foarte discreți și nu prea oferă detalii despre bebelușul pe care Denisa îl poartă în pântec.

„Adevărul este că nu am ținut nicio secundă ascuns că sunt însărcinată, dar pur și simplu nici nu am simțit nevoia de a împărtăși cu altcineva acest lucru intim și minunat care ni se întâmplă. Așadar, până astăzi nu a știut nimeni.(...) Suntem foarte recunoscători pentru această binecuvântare din viața noastră și cea mai mare realizare a cuplului nostru, motiv pentru care am ales să ne bucurăm și să trăim din plin această experiență doar noi doi, măcar pentru o perioadă ”, a mărturisit Denisa Filcea, în urmă cu ceva timp.