Daniela Crudu a trecut prin clipe cumplite, duminică, după ce a ajuns la spital bătută de iubitul ei.

Cruduța s-a ales cu mai multe traumatisme la nivelul corpului, în urma unei crize de gelozie făcute de bărbat și la sfârșitul căreia fosta asistentă TV s-a transformat în sacul lui de box.

În urma incidentului extrem de grav, poliția s-a autosesizat și a emis un ordin de restricție pentru 5 zile, la adresa iubitului agresor de origine croată.

Deși a ajuns la spital plină de sânge, Cruduța a refuzat să depună plângere la adresa atacatorului.

Anamaria Prodan, la auzul incidentului, a încercat să tragă un semnal de alarmă cu privire la astfel de cazuri, atât de frecvente în România.

"Asta tot din educație vine. Vine dintr-o viață haotică, tot dintr-o lipsă totală de încredere. Femeile din România au în general treaba asta, se tem că dacă au făcut doi copii nu mai pot pleca că nu au ce să facă, că rămân pe drumuri. Nimeni pe pământul ăsta nu are dreptul, mai ales un bărbat, să lovească o femeie. De ce? Orice bărbat își pune mintea cu o femeie, o face zob, pentru că nu vorbim de aceeași forță fizică. O femeie oricât de puternică pare, nu are cum să se compare, din niciun punct de vedere cu un bărbat, decât pe meserie, că acolo creierul la unul e mai mare, la unul e mai mic, la unul are nervuri mai profunde, la altul nu are. Pentru un bărbat, să lovească o femeie, să împingă, să înjure o femeie este zero din toate punctele de vedere. Acel bărbat, dacă ar fi după mine și aș putea să fac ceva, l-aș extirpa de pe fața pământului!”, a spus Anamaria Prodan, potrivit puterea-romanilor.ro.

Iubitul bătăuș al Cruduței nu va mai fi audiat

Răsturnare de situație în cazul episodului violent dintre Daniela Crudu și iubitul ei croat, în urma căruia bruneta a ajuns pe mâinile medicilor.

Agresorul - iubitul Cruduței, un milionar croar, nu va mai fi audiat, potrivit unor surse din cadrul Poliției Capitalei.

Această decizie vine ca o urmare a faptului că Daniela Crudu a refuzat să depună plângere pe numele lui.

Astfel, oamenii legii au hotărât ca bărbatul să fie audiat abia în momentul în care Daniela Crudu va face plangere.

"Secția 23 de Poliție a fost sesizată prin apel la 112 de către o femeie de 30 de ani cu privire la faptul că este agresată de iubitul ei. Polițiștii sosiți la fața locului au luat legătura cu persoana vătămată, care și-a rezervat dreptul de a depune plângere la acel moment. ", a declarat Ciprian Romanescu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei.