Ce a spus soția lui Robert Lewandowski despre Georgina Rodriguez. ”A fost imediat după ce și-a pierdut copilul”!

In articol:

La scurt timp după ce Barcelona a pierdut meciul din Cupa Regelui cu Real Madrid, scor 0-4, soția atacantului ”blaugrana” Robert Lewandowski, frumoasa Anna Lewandowska, a spus câteva lucruri despre…Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo, fostul star al ”galacticilor”, acum vedetă la Al Nassr.

Georgina Rodriguez stârnește valuri de reacții după serialul de pe Netflix legat de viața ei

Aflată pe val cu serialul de pe Netflix, ”Eu sunt Georgina!”, logodnica lui CR7 este, acum, pe buzele tuturor. Unii o adoră, alții o critică, revin în actualitate foști colegi de serviciu, de la magazinul la care lucre înainte de a-l cunoaște pe Cristiano Ronaldo, sau sunt alte soții de fotbaliștii celebri care vorbesc despre vreo relație cu ea.

Așa s-a întâmplat și cu Anna Lewandowska. După ce a întâlnit-o de câteva ori pe Georgina Rodriguez, nevasta atacantului de geniu al Barcelonei, și-a format o părere despre argentiniancă și a dorit să și-o exprime public.

Georgina Rodriguez [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Georgina Rodriguez spune adevărul! Ce a simțit prima dată când l-a văzut în fața ei pe Cristiano Ronaldo. "Mi-a fost rușine”

Citeste si: „Este vorba doar despre priorități”. Deea Maxer, mesaj cu subînțeles după divorțul de Dinu Maxer. Ce a spus vedeta- kanald.ro

Citeste si: VIDEO. Caz șocant în Prahova. O profesoară, filmată în timp ce este umilită de mai mulți elevi. „Dă-i cu bale!”- stirileprotv.ro

Ce a spus soția lui Robert Lewandowski despre Georgina Rodriguez. ” Ne-am salutat și am vorbit o vreme”

” Ne-am salutat și am vorbit o vreme. S-a vorbit mult despre ea atunci, pentru că a fost imediat după ce și-a pierdut copilul. Apoi ne-am întâlnit în Qatar, ea era în același hotel. Fată drăguță. Nu o cunosc atât de mult. Nu e ca și cum am fi stat la o cafea și am luat cina împreună undeva. Ne cunoaștem, ne-am văzut de mai multe ori la diverse evenimente fotbalistice ”, a povestit Anna Lewandowska, conform Sportskeeda, apoi a lăsat să se înțeleagă că Georgina este o persoană special, nu doar iubita lui Cristiano Ronaldo!

Anna Lewandowska [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Cristiano Ronaldo i-a oferit inelul de logodnă Georginei Rodriguez? Detaliul care i-a dat de gol pe cei doi îndrăgostiți. Imaginile vorbesc de la sine!

Georgina Rodriguez a spus adevărul despre întâlnirea cu Cristiano Ronaldo! ” Să zicem că am simțit fluturi în stomac”

În serialul de pe Netflix, Georgina Rodriguez a vorbit despre primele întâlniri cu celebrul ei partener de viață! Sud-americanca și Cristiano Ronaldo formează un cuplu din 2016, după ce s-au întâlnit, întâmplător, într-un magazin Gucci din Madrid, unde tânăra, acum în vârstă de 29 de ani, era vânzătoare.

Citeste si: „Așa că să nu mai plângă.” Deea Maxer a avut nevoie de suport moral de la Elena Merișoreanu, după a decis să divorțeze de Dinu. Ce i-a spus artista despre acest subiect- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 7 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi, în vinerea dinaintea Floriilor?- stirilekanald.ro

Citeste si: Răzvan Fodor, reacție acidă după ce o profesoară a fost înjunghiată de un elev. Actorul i-a pus la zid pe părinții care nu sunt de acord cu ideea prin care elevii din România ar putea fi controlați la intrarea în școli- radioimpuls.ro

"Prima întâlnire a fost când lucram la Gucci, ca asistent de vânzări. După câteva zile ne-am revăzut la un eveniment. Atunci am putut să vorbim într-o atmosferă mai relaxată, a fost dragoste la prima vedere", a povestit Georgina Rodriguez.

În documentar, Georgina Rodriguez spune adevărul și dezvăluie și ce a simțit în momentele în care CR7 i-a apărut în fața ochilor, ea o simplă vânzătoare, el…cel mai cunoscut om al Planetei! ” Când l-am văzut, mi s-a părut atât de minunat încât mi-a fost rușine să mă uit la el. Să zicem că am simțit fluturi în stomac. Nu știam dacă mai îmi simt picioarele, voiam să mă ciupesc, să vă dacă e ceva real sau visez. Nu îmi imaginam vreodată că am să îl întâlnesc, și de aceea, luată prin surprindere, am crezut că nu mai am suflu. A fost frumos, o amintire care îmi va rămâne în suflet”, a conchis Georgina Rodriguez în serial.