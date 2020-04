In articol:

Finala Asia Express. Sorin Bontea și Răzvan Fodor au fost marii câștigători ai competiției de pe Drumul Comorilor.

După 2 luni petrecute prin Filipine și Taiwan, marele premiu a fost câștigat de „reactoarele 3 și 4”, așa cum singuri s-au intitulat – Răzvan Fodor și Sorin Bontea.

Speak și Ștefania, echipa de pe locul secund, au luptat și ei la fel de mult. Mai mult, cele două echipe au reușit să lege o prietenie frumoasă pe parcursul aventurii lor în competiție.

Sorin Bontea, prima reacție după ce a câștigat Asia Express

"Ne-am înțeles cel mai bine, vorbește lumea de o echipă… cu Fodor și Bontea. Sunt niște tipi super. Super simpatici. Lăsând la o parte toate astea, a fost singura echipă cu care am rezonat foarte mult pentru că erau foarte umani. Și aveau treburile astea pe care le avem și noi la bază, umilința aia. Trebuie să te umilești acolo, trebuie să fii umil. Erau foarte umani.", declara Speak într-un interviu pentru unica.ro.

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au adus acasă premiul de 30.000 de euro. După ce s-a aflat că cei doi au câștigat, chef Sorin Bontea a fcăut o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

„Când ajungi la 50 de ani te gândești că viața nu prea mai are cu ce să te surprindă. Lucrurile sunt deja așezate la vârsta asta și totul are cât de cât un curs firesc. Asta gândeam înainte de experiența Asia Express. Ce s-a întâmplat după, e cu totul altă poveste! Da, vârstă chiar e doar o cifră și important e cum ne raportăm noi la ce vedem în buletin. Să ieși din zona de confort înseamnă să începi să te cunoști cu adevărat. Așa am descoperit că încă mai duc și duc bine!”, a declarat câștigătorul, pe pagina lui de Facebook.