Ce a spus Zanni despre Jador, după ce a câștigat Survivor 2021? "Mi s-a deschis o poartă când a plecat" EXCLUSIV

Zanni și Jador 20:03, iul 13, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Câștigătorul marelui trofeu Survivor a povestit despre momentele în care și-a spus opinia la adresa lui Jador. De asemenea, Zanni a ținut să precizeze faptul că plecarea cântărețului i-a adus un beneficiu atât lui, cât și celorlalți concurenți.

"Când a ieșit el din competiție, mie mi s-a deschis o poartă"

Zannidache nu s-a ferit să vorbească despre avantajele care au venit odată cu părăsirea competiției de către Jador. El a subliniat că a văzut în artist un adevărat rival, mai ales că solistul era puternic susținut de acasă, motiv pentru care se afla mereu printre favoriți.

Faimosul a susținut că nu s-a simțit egal cu coechipierul său, din cauza faptului că Jador are un renume în industria muzicală și este foarte cunoscut: "Când a ieșit Jador din competiție a fost un avantaj pentru toată lumea, pentru că șansele fiecăruia au crescut exponențial, pentru că Jador era cunoscut. Nu aveai cum, din prima, să spui că suntem de la egal la egal. Orice ar fi făcut, el ieșea favorit pentru că avea publicul lui. Când a ieșit el din competiție, mie mi s-a deschis o poartă, nu spun că nu.", a declarat Zanni, câștigătorul Survivor.

Mai mult, campionul a spus că tipul de concurent ca cel al lui Jador era apreciat de cei de acasă, pentru că destindea de multe ori atmosfera cu glumele lui: "Jador era bun și sportiv, avea și hazul lui, pe care îl aprecia publicul lui. Recunosc, mi s-a deschis o poartă când a plecat el.", a continuat faimosul.

Zannidache

Zanni a fost sceptic în a-și exprima opinia despre Jador

Zanni a mărturisit în nenumărate rânduri că este o fire directă, care spune lucurilor pe nume, însă s-a gândit ceva timp dacă ar fi bine să își spună părerea și la adresa lui Jador. Tânărul a dezvăluit că simțea că riscă foarte mult dacă vorbește despre părerea pe care o are despre cântăreț, dat fiind faptul că acesta era foarte votat de telespectatori și ar fi atras multe critici.

Totuși, Zannidache a ales să facă ce a simțit, astfel că au și existat mici neînțelegeri între el și artist, pe parcursul competiției: "Simțeam că risc spunându-i lui Jador ce mă deranja, nimeni nu făcea asta, pentru că le era frică. M-am gândit și eu la asta, dar am făcut ce am simțit. Uneori am avut niște remușcări, pentru că avem cunoștinte comune și era urât. (…) La un moment dat se forța prea tare, îmi era mie rușine de rușinea lui. Uneori conștientiza și el lucrurile astea și vedeam în ochii lui, nici nu voiam să îl rănesc prea tare.", a încheiat câștigătorul.