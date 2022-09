Ce au aflat oamenii legii, după ce i-au confiscat telefonul lui Visarion Alexa?! Ce s-a întâmplat între preot și enoriașa care îl acuză de agresiune sexuală, după spovedanie: „Tricoul ei s-a ridicat, moment în care i-a atins pielea”

In articol:

Oamenii legii fac investigații amănunțite în cazul preotului Visarion Alexa, pentru a afla cât mai multe informații. Recent, anchetatorii au trecut la percheziția telefonului mobil al parohului Bisericii ”Pogorârea Sfântului Duh” din Cartierul Militari.

În speranța că vor descoperi noi probe, polițiștii i-au ridicat telefonul preotului

Oamenii legii din București fac percheziție în casa lui Visarion Alexa, preotul care a fost acuzat de o femeie de 37 de ani că a agresat-o sexual, în timpul spovedaniei, scenă ce s-ar fi petrecut chiar în altarul de vară al bisericii.

În speranța că vor descoperi noi probe în dosarul de agresiune sexuală deschis pe numele său, oamenii legii au confiscat și telefonul preotului.

Totodată, conform informațiilor din dosar, scena agresiunii din luna aprilie a acestui an nu ar fi fost prima, însă atunci, femeia ar fi trecut cu vederea peste respectivul incident. Acest lucru nu s-a mai întâmplat și a doua oară, asta pentru că femeia în vârstă de 37 de ani a mers direct la secția de poliție pentru a-l reclama pe parohul Bisericii ”Pogorârea Sfântului Duh” din Cartierul Militari.

De precizat este că, preotul Visarion Alexa și-a recunoscut fapta în fața oamenilor legii, fiind astfel plasat imediat sub control judiciar timp de 60 de zile, iar până la finalizarea anchetei nu mai are voie să slujească. De asemenea, el trebuie să se prezinte de două ori pe săptămână la poliție, pentru a da raportul oamenilor legii.

În plus, Alexa nu mai are voie să se apropie de victimă la mai puțin de 300 de metri.

„Fiind audiat în calitate de suspect, Alexa Visarion a recunoscut că, ulterior spovedaniei, a îmbrățișat-o pe persoana vătămată. (…) Tricoul persoanei vătămate s-a ridicat, moment în care i-a atins pielea în zona lombară, a mângâiat-o pe spate, pe sub tricou, a arătat că i-a palpat sânul, apăsând-o și că nu-și mai amintește dacă a sărutat-o pe ureche întrucât eram prea concentrat pe sânul ei (…) Ulterior, și-a introdus mâna pe sub bluză și i-a atins sânii, i-a forțat bata blugilor, a reușit să ajungă cu mâna în zona vaginului, sub lenjeria intimă”, potrivit unor surse judiciare, scrie România TV.

Visarion Alexa [Sursa foto: Facebook ]