Lovitură de teatru ieri! După o săptămână în care s-a vorbit foarte mult despre divorțul Andreei Bălan de George Burcea, a mai apărut încă o informație care să încingă spiritele în cuplu, dar pe de altă parte să limpezească și apele în privința motivele care au condus la discuții de separe neașteptată între cele două vedete. Citeste si: VIDEO | Andreea Bălan, în mijlocul unui scandal imens. Trece prin momente cumplite

George Burcea are probleme mari cu legea, după ce, prins de polițiști conducând sub influența consumului de cocaină. Conform comunicatului Poliției, actorul, în vârstă de 32 de ani, a fost testat cu aparatul Drugtest, iar rezultatul a indicat o valoare pozitivă pentru consumul de substanțe psihoactive, motiv pentru care a trebuit să ajungă la spital pentru teste suplimentare, nu în casa în care era așteptat de fetițele lui și ale Andreei Bălan.

Primele rezultate în cazul lui George Burcea!”Se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive

Rezultatul a fost cel confirmat ulterior, pe canale oficiale, iar pentru fapta sa, George Burcea are acum un dosar penal și dacă va fi condamnat i se va anula permisul de conducere. ”Persoana în cauză a fost transportată la o unitate spitalicească din București în vederea prelevării de mostre biologice de sânge și urină. În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive”, s-a menționat în comunicatul emis de poliție. Mai mult decât atât, susțin sursele noastre, George Burcea va fi nevoit să ofere explicații cât se poate de coerente polițiștilor pentru a se afla de unde provine substanța consumată.

Citeste si: S-a terminat totul între Andreea Bălan și George Burcea! Informații exclusive din viața artistei

Citeste si: Părinții Andreei Bălan, prima reacție în scandalul divorțului fiicei lor: "Andreea ne-a interzis să..."

George Burcea a fost prins drogat la volan! ”Polițiștii au căutat peste tot, în orice colțișor al autoturismului”

George Burcea a fost prins drogat la volan, este un lucru cert, în plus, surse de la fața locului susțin că oamenii legii au decis să îi caute și în mașină, pentru a vedea dacă și deține substanțe interzise. ”Polițiștii au căutat peste tot, în orice colțișor al autoturismului. De aceea, probabil, a și durat mai mult acțiunea lor. Totuși, după verificări amănunțite, nu s-a găsit nimic, în consecință, actorul este doar consumator, nimic altceva”, au povestit persoane aflate în zonă.

George Burcea a fost prins drogat la volan! Ce a spus și tatăl lui când a aflat

Dacă pentru Andreea Bălan vestea a picat ca un trăsnet și nu se aștepta la așa ceva din partea soțului, se pare că socrul artistei știa de această viață ascunsă a fiului său. ”Ce să zic, aveam bănuielile mele că face asta (n.r: se droghează). Îmi pare tare rău că a ajuns să facă asta, are și el familie, copilași. Muncește mult și asta face el cu banii câștigați? Nu vreau să zic mai multe, este un subiect tare sensibil. Îmi pare rău pentru el”, a declarat Nelu Burcea, tatăl actorului după ce a aflat că George Burcea a fost prins drogat la volan.