Ce au discutat Ileana Sterp și soțul ei, cu puțin timp înainte ca ea să-și sărbătorească ziua de naștere?! Daniel Aloman nu a fost prezent la petrecere: „El a fost dezamăgit”

In articol:

Ileana Sterp este foarte prezentă în mediul online, acolo unde își anunță fanii cu tot ce se petrece în viața ei. Atât ea, cât și restul familiei Sterp, sunt foarte apreciați de public pentru modestia și bunătatea lor.

Ileana Sterp își sărbătorește ziua în absența partenerului ei de viață

Așa cum i-a obișnuit deja pe fanii din mediul online, Ileana Sterp îi ține la curent cu toate momentele din viața ei, unele frumoase, altele mai puțin frumoase.

De data aceasta, sora manelistului, Culiță Sterp, și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram că și-ar dori să își serbeze ziua de naștere. Cu toate că ea nu obișnuiește să petreacă de ziua ei, dar iubește să cumpere cadouri și să se distreze la zilele onomastice sau petrecerile altor persoane, anul acesta, Ileana, a avut dorința de a sărbători alături de familie și persoanele apropiate.

Ileana Sterp și-a sărbătorit ziua de naștere [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “Feriți-vă de ei!” Culiță Sterp, acuzații grave după ce a cântat la un eveniment unde nu a mai fost plătit- kfetele.ro

Citeste si: Luminița Anghel a ținut să se afle de la ea. S-a întâmplat după mai bine de 10 ani de căsnicie.- bzi.ro

Care este motivul pentru care Daniel Aloman nu poate fi prezent la petrecerea Ileanei Sterp?

Într-o discuție cu partenerul său de viață, Ileana Sterp și-a exprimat dorința de a organiza o petrecere în cinstea zilei sale de naștere.

„ Probabil știți că mie nu îmi place să îmi serbez ziua de naștere. În schimb îmi place super mult să cumpăr cadouri pentru alte persoane, să particip la zile onomastice, dar eu... parcă nu-s pentru asta.”, a transmis Ileana Sterp pe rețelele de socializare.

Citeste si: Ileana Sterp, cu ochii în lacrimi, după ce a ieșit de la doctor: „Îmi vine să plâng încontinuu”. Sora lui Culiță a fost agresată verbal: „Are probleme psihice”

Citeste si: Frații Sterp, fotografii rare de familie, de dinainte să devină celebri. Cum au apărut cei patru frați în fața fanilor lor: „Ce repede trec anii”

Soțul Ileanei Sterp, Daniel Aloman, a rămas dezamăgit de faptul că nu va putea fi prezent la petrecerea persoanei iubite, însă a încurajat-o să petreacă cu restul familiei. Partenerul Ileanei Sterp, urma să plece în străinătate pentru o lună și astfel, nu putea fi prezent la petrecerea soției lui. Frumoasa brunetă a renunțat instant la idee, însă dorința de a petrece alături de familie a fost puternică și a acceptat o masă alături de oamenii apropiați sufletului ei.

„ Anul acesta ca niciodată i-am spus soțului “eu vreau să-mi țin ziua”, iar el a fost dezamăgit spunându-mi că nu o să fie prezent, dar mă încurajează să mi-o țin cu restul familiei. Clar am renunțat instant la idee dându-mi seama ca urma s ă plece în străinătate pentru o lună. Dar totuși, îmi doream să am și eu musafiri, tort și flori de ziua mea și am zis că o masă în familie tot fac.”, a adăugat Ileana Sterp.

Ileana Sterp și-a sărbătorit ziua de naștere [Sursa foto: Instagram]