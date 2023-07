Ce au hotărât magistrații în cazul lui Sorinel Copilul de Aur, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise? Decizia este una definitivă

În ultima perioadă problemele se țin scai de Sorinel Copilul de Aur. Manelistul a ajuns în vizorul oamenilor legii încă de la începutul anului, atunci când a călcat grav pe bec.

În urmă cu câteva luni, cântărețul s-a urcat la volanului mașinii fiind sub influența substanțelor interzise, moment în care a și fost prins de polițiști.

Citește și: Sorinel Copilul de Aur, de nerecunoscut de când a scăpat de kilogramele în plus! Cum arată acum manelistul

Atunci, în urma cercetărilor, pe numele manelistului a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanțe.

Concret, conform informațiilor apărute pe portalul instanțelor de judecată, Sorinel Copilul de Aur este cercetat pentru "consumul ilicit de droguri, conform Legii 143/2000 art. 4".

Citeste si: Camelia Potec i-a făcut soțului o surpriză de neuitat. Aceasta i-a dat vestea că este însărcinată într-un moment special pentru întreaga familie- kanald.ro

Citeste si: Cora Schumacher și-a făcut cont pe OnlyFans, la 46 de ani. Fosta soție a pilotului de Formula 1 are un preț piperat| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Astfel, în ciuda cererilor şi excepțiilor formulate de vedetă, decizia a fost de a fi trimis în judecată pentru fapta comisă.

Citește și: Clipe de groază la înmormântarea lui Emi Pian! Sorin Copilul de Aur s-a prăbușit în genunchi

"Solutia pe scurt: În temeiul art. 345 al. 1 şi al. 2 C. Pr. Pen., respinge, ca neîntemeiate, cererile şi excepțiile formulate de către inculpatul Alecu Cristian Sorin. În temeiul art. 346 al. 2 C. Pr. Pen., constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr.**** din data de 05.01.2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infacţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, a inculpatului ALECU CRISTIAN SORIN, cercetat în stare de libertate pentru săvârşirea infracţiunilor de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe prev. de disp. art. 336 al. 2 C. Pen. şi deţinere, fără drept, de droguri de mare risc pentru consum propriu, prev. de art. 4 al. 1 şi 2 din Legea nr. 143/2000, ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 C. Pen. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în dosarul nr.**** din data de 05.01.2023 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infacţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova. Dispune începerea judecății în cauza privind pe inculpatul Alecu Cristian Sorin”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

Citește și: Florin Salam si-a umilit colegii de breasla la un botez! Sorinel Copilul de Aur si Costel Biju au plecat imediat din restaurant

Ce au hotărât magistrații în cazul lui Sorinel Copilul de Aur, după ce a fost prins la volan sub infleunța substanțelor interzise [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Ce se întâmplă cu Daniel Balaciu, după ce a băgat-o pe Dana Roba în spital? Decizia luată de judecători!- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate repartizarea computerizată 2023: Listele pentru Admitere Liceu 2023 au fost publicate pe Edu.ro- stirilekanald.ro

Citeste si: Fosta soție a lui Cătălin Bordea, confesiuni dureroase despre chinul prin care a trecut: "Am dormit câte o oră pe noapte, timp de o lună". Stările teribile pe care le-a avut în acea perioadă- radioimpuls.ro

Dar, în ciuda deciziei luate inițial de magistrați, Alecu Cristian Sorin, acesta fiind numele real al cântărețului, nu s-a lăsat și a încercat să își câștige nevinovăția.

Doar că oamenii legii nu au luat în considerare contestația acestuia împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară.

Astfel, cererea artistului a fost respinsă de magistrați ca fiind nefondată, ba chiar acum Copilul de Aur este și bun de plată, fiind obligat să plătească cheltuielile de judecată.

"Solutia pe scurt: Respinge ca nefondată contestaţia formulată de contestatorul-inculpat Alecu Cristian Sorin împotriva încheierii din 23.03.2023 pronunţată de judecătorul de Cameră Preliminară din cadrul Tribunalului Dolj în dosarul nr.****. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă contestatorul-inculpat să plătească suma de 200 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă."