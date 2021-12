Ce avere a strâns Otilia Bilionera de la începutul carierei muzicale. Cântăreața de 29 de ani se simte fericită pe scenă: „Muzica este misiunea mea!”

In articol:

Otilia Bilionera este una dintre cele mai cunoscute vedete din România, iar de la lansarea hit-ului “Bilionera”, care i-a adus faima pe plan național și internațional, artsita a susținut numeroase concerte.

Ce avere a strâns Otilia Bilionera de la începutul carierei muzicale

Otilia Bilionera, pe numele ei adevărat Otilia Brumă, a devenit cunoscută datorită piesei „Bilionera”, care în scurt timp de la lansare a devenit hit în țară, dar și în străinătate, ocupând locuri fruntașe în topurile muzicale.

Cântăreața de 29 de ani și-a descoperit pasiunea pentru muzică de la vârsta de trei ani și deși a absolvit Facultatea de Științe Politice din București, a decis să nu urmeze o carieră în acest sens, ci să-și facă un nume în lumea muzicii.

„Am absolvit Facultatea de Științe Politice în București, dar nu a contat, am simțit că muzica este scopul meu în viață. Bilionera mi-a schimbat complet viața”, a declarat cântăreața.

De la lansarea hit-ului „Bilionera”, care în prezent are peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube, Otilia Bilionera a devenit apreciată atât în țară cât și peste hotare, iar în ultimii ani a suștinut numeroase concerte, de unde a încasat sume impresionate.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

De asemenea, Otilia Bilionera a participat la mai multe emisiuni în țară, precum Ferma Vedetelor și Splash! Vedete la apă, unde a încasat între 3.000 și 5.000 de euro pe săptămână, iar în 2018, a primit un rol în filmul Deniz ve Günes, o dramă romantică care a rulat în cinematografele din Turcia.

În prezent, Otilia Bilionera trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Hamude, un bărbat jumătate arab, jumătate român, iar în vara anului 2019 cei doi și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii intime, în Turcia.

„Logodnicul meu e arab. Am făcut o cununie religioasă în tradiția lui. Mama și tata mă susțin în tot ce fac. Sunt îndrăgostiți de logonicul meu, pentru că mă susține în tot ce fac, nu e gelos, e un bărbat descurcăreț. Am avut probleme cu bunicii, pentru că sunt de modă veche. Insistă foarte mult să fac nuntă. Vor să facă măcar o masă pentru mine. Nu mă văd mireasă, nu țin foarte mult”, a spus Otilia Bilionera.

Otilia Bilionera se simte fericită pe scenă: „Muzica este misiunea mea!”

Otilia Bilionera se consideră o femeie curioasă, dornică să descopere lucruri noi, iar prima ei pasiunea a fost muzica, pe care astăzi o consideră menirea ei. În cadrul unui interviu, artista a declarat că ș-a gândit să renunțe la muzică, însă acesta este singurul lucru care o face pe deplin împlinită.

A devenit cunoscută în urmă cu 7 ani, iar drumul ei până în prezent a fost presărat cu lucruri bune, dar și cu greutăți.

„Da, am avut niște perioade în care mi-a fost greu, când am avut probleme de sănătate, iar managementul mă forța să fac lucruri, pe care nu trebuia sau nu eram în stare să le fac, dar mă gândeam că nu aș fi fericită, dacă nu sunt pe scenă. Eu cred că asta este misiunea mea și că m-am născut pentru asta.

Am fost tot timpul o persoană pozitivă, cu poftă de viață, curioasă să descopăr ceva nou, și nu credeam în depresie. Dar s-a întâmplat și nu poți controla, pur și simplu dintr-o dată totul e întunecat, nu mai ai pofta de viață. Cred că au fost mai mulți factori, unu la mână, am avut niște operații din cauza unei hemoragii interne, când am văzut moartea cu ochii, și eram forțată să merg la concertele mele, bolnavă fiind.

Adică aveam un stres suplimentar, managementul meu nu era interesat de faptul că în urmă cu 7 zile suferisem o operație. Eram tratată ca o sclavă, iar pe lângă problemele de sănătate, mai aveam si probleme în relație, ceea ce a dus la o depresie.”, a declarat Otilia Bilionera.

SURSE: viva.ro

Distribuie pe: