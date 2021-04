Ce avere are Andreea Bălan. Ce a făcut cu banii câștigați până acum

In articol:

Andreea Bălan are ghinion în dragoste, însă succes pe plan profesional. Cântăreața a povestit recent în ce a investit banii câștigați de-a lungul anilor.

Ce avere are Andreea Bălan

Recent, Andreea Bălan a fost invitată în podcastul Cătălin Măruță lui și a povestit că are mai multe proprietăți, o casă și două apartamente.

„Eu am o casă, casa respectivă pe care am construit-o atunci, am răscumpărat și cealaltă parte și acum suntem în renovări, pentru că vreau să mă bucur de tot spațiul, e o casă mare, care valorează ceva. Și am mai două apartamente”, a spus cântăreața.

În ce a investit Andreea Bălan banii câștigați

Ea a povestit că a investit banii în imobiliare, pentru că este un venit sigur.

„Da, așa e. Și atât. În rest, abia în ultimii ani am investit în mine. În show-uri, în ținutele de scenă, tot timpul am vrut să fie spectaculoase. Dar în mine, personal, n-am investit, ceea ce era greșit. Abia în ultimii doi, trei ani am început să investesc în mine. Mă doare inima când dau cu cardul, o geantă 1.500 de euro…

Eu nu pot să îmi cumpăr lucruri foarte scumpe.

Mai bine pun banii în bancă și mă uit pe aplicație dimineața… uuu, ce bine! Ca un artist, trebuie să investesc”, a mai adăugat cântăreața în vârstă de 36 de ani.

Andreea Bălan, în scandal cu tatăl său

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Bălan a declarat că a fost lovită de tatăl său în copilărie.

"E adevarat, ma batea daca nu voiam sa urc pe scena. Daca faceam mutre, imi tragea cateva palme. Imi amintesc ca am avut odata un accident de masina, in drum spre un concert, tata a intrat pe contrasens. Am intrat intr-un sant, eram plina de sange de la buza si, dupa aia, in doua ore, noi eram pe scena ca si cand nimic nu s-ar fi intampla

La 18 ani am fugit de acasa! Tata imi cheltuise toti banii. Cand l-am intrebat, nu stia nici el pe ce. Eu la 18 ani m-am trezit ca nu am nimic, dupa 1 milion de discuri vandute. Am fugit la Bucuresti, am stat intr-o garsoniera si mi-am luat un Peugeot in rate. L-am iertat abia cand am devenit si eu parinte", a povestit Andreea Balan la podcastul Acasa la Maruta.

În replică, tatăl său a făcut și unele declarații dureroase.

„N-am ce să comentez, iar a început să bată apa-n piuţă cu banii. Ea vorbeşte frumos de greşelile ei, dar nu şi despre ale altora. A pierdut mulţi bani şi m-a acuzat că am plecat cu banii. Ele au fost pe val 2 ani, atât au mers în concerte, al 3-lea an s-a spart, a colaborat 6 luni cu Alina Sorescu, n-a mers, s-a întors Antoneasca.

Luau 1.000 de dolari, am socotit şi ăştia se împărţeau la doi. 100.000 de dolari am câştigat, adică vreo 70.000 de euro. Bani care au fost investiţi înapoi. Am cumpărat un apartament, două maşini, clipuri făcute, filmări, ăia au fost banii, am mers în concediu, deşi ea a spus că n-a mers nicăieri. Nu înţeleg de ce şi-a murdărit familia cu declaraţiile ei.

N-a spus că Antoneasca s-a tăvălit cu Iustin din Mizil şi de aia trupa s-a scindat, că a semnat contract cu altă casă, că a pozat în Playboy. Toate mizeriile astea nu le-a povestit, i-a făcut imagine frumoasă. Niciodată nu m-am certat cu domnul Antonescu, nu m-a jignit, a fost un exemplu de corectitudine. A spus că noi le întărâtam pe ele, când ele se certau la toate evenimentele şi Antoneasca o jignea că n-are voce şi e dansatoare. De asta s-a rupt trupa”, a replicat Săndel Bălan pentru Click.