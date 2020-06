Marea artistă Irina Loghin, ajunsă la 81 de ani, este căsătorită de 45 de ani cu fostul luptător Ion Cernea, care va împlini în toamnă 85 de ani. Cum celebra cântăreață de muzică populară a cochetat și cu politica, a existat un moment când Irina Loghin și-a depus și declarația de avere, ca orice demnitar.

În prima declarație depusă în acest sens, în 2004, când era deputat, Loghin trecuse ca proprietăți două case, dobândite în 1979 și 1996, a căror valoare cumulată de impozitare era de 600000 de euro. Apoi, în 2009, când și-a terminat mandatul de senator, artista a specificat că deține o casă de locuit, construcție proprie, și o altă casă, cumpărată împreună cu soțul.

În 2002, când s-a mutat în vila familiei din Băneasa, celebra interpretă a declarat că pentru achiziționarea acesteia a vândut o altă casă și a mai făcut și un credit pentru acoperirea cheltuielilor. Cel mai probabil, creditul la care se referă artista este cel care se regăsește și în ultima ei declarație de avere, suma împrumutată de la bancă fiind de 100000 de euro, returnați între timp.

Potrivit Irinei Loghin, vila a costat în total 350.000 de dolari, are două etaje, 9 camere, două băi și o bucătărie. În plus, Loghin declarase la termianrea mandatului de parlamentar și că deține trei mașini. Irina Loghin are doi copii cu Ion Cernea, Irinuca și Ciprian, fata fiind și ea o apreciată cântăreață de muzică populară.