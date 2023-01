Ce avere are Micutzu. Greutățile prin care a trecut actorul la început de carieră. „A fost o perioadă când n-aveam bani de mâncare nici pentru câinele meu”

In articol:

Ce avere are Micutzu. Pe lângă show-urile sale de stand-up comedy, Micutzu a colaborat ca regizor și producător al filmului Teambuilding, producție ce a intrat și pe Netflix.

Ce avere are Micutzu

De asemenea, nu mulți știu faptul că Micutzu este la baza actor. Iată ce avere are Micutzu și de unde își câștigă actorul banii!

De curând, Micutzu a luat parte la celebra producție Teambuilding ce a fost urmărită de mii de oameni atât pe Netflix, cât și în cinematografe. Micutzu s-a numărat printre actorii care au luat parte la film, alături de Matei Dima, Micutzu, Anca Dinicu, Nicu Banea, Șerban Pavlu, Roxana Condurache, Cristi Pulhac, Monica Odagiu și alții.

Puține persoane știu că Micutzu a colaborat și ca regizor și producător al filmului Teambuilding, din care a câștigat o avere considerabilă.

Potrivit fanatik.ro, Micutzu este implicat în mai multe spectacole și proiecte artistice din care face avere.

Una dintre companiile la care este asociat Micutzu are o cifră de afaceri de peste 575.000 de lei și un profit mai mare de 470.000 de lei.

Totodată, Micutzu face avere și ca antreprenor, având o afacere cu un concept cu totul inedit. Micutzu deține un barber shop în Capitală, unde clienții pot viziona show-uri de stand-up comedy, în timp ce sunt tunși. Actorul se poate lăuda cu profituri de aproape 100.000

de euro.

Prin ce greutăți a trecut Micutzu la începutul carierei sale

Deși se poate lăuda cu o avere de invidiat, Micutzu și-a construit cariera pas cu pas și a început de jos. Actorul a povestit că a trecut prin momente în care nu avea bani nici măcar de mâncare pentru câinele său.

„Am muncit și-o duc bine de ceva timp. E absolut normal să-mi aduc aminte de perioada când n-am dus-o bine. N-am primit nicio mână de ajutor, niciun sandviș. A fost o perioadă când n-aveam bani de mâncare pentru câinele meu, Fix, pentru mine! Și când am făcut rost de bani de pe o reclamă, am dansat amândoi în casă. Eu cu bulldogul meu bătrân, acum are 12 ani, am dansat! Eu cu el am trecut prin tot”, și-a amintit Micutzu.

„Acum, am experiență acumulată, am devenit mult mai pragmatic decât atunci când am venit în București, când eram o floare nemirosită în marea Capitală”, a mai povestit cel care se recomandă „un comediant, dar care în viață nu este un comediant”, a spus Micutzu, potrivit libertatea.ro.

Ce studii are Micutzu

Micutzu a fost încă de mic pasionat de tot ce înseamnă artă, astfel că a absolvit studiile Liceului de Artă „Gheorghe Tătărescu” din Focșani.

După terminarea liceului, Micutzu a început cursurile la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" din București (UNATC). De-a lungul timpului, Micutzu a apărut în mai multe show-uri de divertisment precum „Băieți de oraș” și „În Puii Mei”, colaborând cu Mihai Bendeac.

