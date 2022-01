Ce avere are polițistul care a accidentat mortal o fetiță pe trecerea de pietoni! Motivul pentru care agentul și-a trecut salariul la secret! EXCLUSIV

In articol:

Polițistul care a accidentat-o mortal pe Raisa, o fetiță de 11 ani, pe o trecere de pietoni din zona bulevardului Laminorului din București, lucrează de aproximativ 5 ani în Ministerul de Interne.

Polițistul care a produs accidentul are declarația de avere goală

El a fost angajat din sursă externă și a beneficiat de un program scurt de formare, înainte să îmbrace uniforma de polițist. Constantin Popescu lucrează la Secția 5 Poliție din sectorul 1, iar anul trecut, în luna martie, și-a făcut publică declarația de avere.

Conform documentului consultat de WOWbiz.ro, agentul Popescu are domiciliul în Curtea de Argeș însă nu deține nici un fel de imobil pe numele său. De asemenea, el nu are mașină proprietate personală, bijuterii sau bunuri de preț, nu are conturi în bancă și nici datorii.

Polițistul nu și-a făcut public salariul

Polițistul are o singură sursă de venit, respectiv salariul de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, însă acesta a preferat să cenzureze informația și să nu facă publică suma pe care a primit-o din partea angajatorului său.

De ce nu-și declară unii funcționari publici salariul?

Cu toate că funcționarii sunt obligați să-și facă publice veniturile și bunurile pe care le au în posesie, unii dintre aceștia invocă o clauză de confidențialitate pe care o semnează cu instituția la care activează, mai ales dacă aceasta este unica lor sursă de venit. Este deja o modă printre angajații poliției să nu-și facă publice veniturile (așa se întâmplă și în cazul tinerilor polițiști acuzați de luare de mită de la Lidia Buble).

Și angajații Băncii Naționale a României și-au cenzurat multă vreme veniturile salariale, însă recent au decis să le facă publice, conform legii.

Constantin Popescu, agentul care a produs accidentul de circulație de acum câteva zile, a fost mutat la o altă secție și a făcut o cerere de concediu pentru următoarele două săptămâni, conform unor informații apărute în presă. El va fi cercetat penal în stare de libertate, aflându-se sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.

