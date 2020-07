In articol:

Anca Țurcașiu și soțul ei au investit în vila de la Corbeanca, unde locuiesc din 1998, anul în care s-au însurat. Țurcașiu și fostul partener de viață, doctorul Cristian Georgescu, au decis să urmeze căi separate în viață, după un lung mariaj ce a durat 22 de ani. Vestea a fost anunțată chiar de cântăreață pe rețelele de socializare. (vezi care este motivul divorțului dintre Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu)

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții!. Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui!”, a postat Țurcașiu.

Ce avere împart Anca Țurcașiu și soțul ei. Anca a redecorat vila în 2016

„Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit!”, a încheiat Anca. La rândul său, medicul Cristian Georgescu nu a vrut să dea vreun detaliu despre despărțire, dar nici nu a negat spusele soției lui, potrivit click.ro „Prefer să nu comentez deloc acest subiect”, a declarat Cristian Georgescu.

La partaj, ei vor avea de împărțit cel mai important bun dobândit în comun, vila din Corbeanca. Casa se afla in Paradisul Verde, acolo, unde in 1998, atunci cand artista s-a casatorit cu Cristian Georgescu, nasul Tantareanu le-a facut cadou de nunta un teren. Pe acesta, cuplul si-a construit o vila spectaculoasa, care are o priveliste superba. O astfel de casa este evaluata, pe piata imobiliara, conform site-urilor de specialitate, la peste 300.000 de euro. Casa a fost marita si modernizata in 2008, insa redecorarea ei completa a fost facuta de Anca Turcasiu în 2016, dupa ce a absolvit cursul de design.

Ce avere împart Anca Țurcașiu și soțul ei. Partajul se poate realiza în trei moduri

“Anca Turcasiu a finalizat primul modul al cursului de Design Interior organizat de Atelierele ILBAH. De atunci Anca a lucrat la mai multe proiecte de amenajari interioare, atat cat timpul i-a permis, insa proiectul caruia a reusit sa ii dedice cel mai mult timp este chiar locuinta personala din Paradisul Verde. Un stil romantic, o locuinta aparte plina de personalitate si bun gust”, s-a scris pe ateliereibah.ro, site care a publicat mai multe fotografii cu vila din Corbeanca.

Cel mai probabil, în urma partajului, unul dintre soți va rămîne în vilă, urmând să-l despăgubească pe fostul partener de viață cu jumătate din valoarea proprietății. „În ceea ce priveşte modul în care se poate face partajul, reţinem că acesta se poate realiza pe cale convenţională (în situaţia în care coproprietarii se înţeleg între ei cu privire la modalitatea de realizare a partajului), la notarul public sau prin hotărâre judecătorească, la instanţa de judecată (în situaţia în care părţile nu se înţeleg cu privire la modalitatea de împărţire a bunului comun).”, se arată pe pe legestart.ro.