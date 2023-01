Ce avere trebuie să împartă Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, în cazul în care se va ajunge la divorț! Amândoi pleacă cu sume frumușele

In articol:

Vestea că Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan ar fi la un pas de divorț, după ani buni de mariaj, a luat prin surprindere lumea muzicii.

Declarațiile făcute de soțul artistei i-a uimit și pe fanii acesteia, mai ales că cei doi formează o echipă și în plan profesional. Iată ce afaceri au împreună, dar și ce avere ar trebui să împartă în cazul unei despărțiri oficiale, în acte!

Citește și: Gesturi tandre între Georgiana Lobonț și soțul ei, după zvonurile divorțului! Ultimele imagini spun totul: „Mulțumim, Doamne, pentru tot!”

Ce avere ar trebui să împartă Georgiana Lobonț și soțul ei, în caz de divorț?

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan au reușit, de-a lungul anilor, să clădească și afaceri de succes, pe lângă familia frumoasă pe care o au împreună. În cazul în care artista va confirma divorțul de soțul ei, cei doi ar trebui să ajungă la partaj, dacă nu va exista o altă înțelegere făcută la notar sau în fața instanței de judecată.

Astfel, cântăreața și tatăl copiilor ei ar avea împărțit sume impresionante, relatează fanatik.ro

Conform datelor obținute de sursa citată, de la Registrul Comerțului, Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan administrează în prezent cinci companii, patru dintre ele legate direct de activitatea artistică, iar una care se ocupă cu închirierea și subînchirierea bunurilor proprii. Sumele câștigate de cei doi soți nu sunt deloc mici. Trei dintre firme au raportat cifre de afaceri de 300.000

de lei și 10.000 de euro și anunță profituri mari.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: „Uitați cât de bine arată.” Denisa Coțolan, despre sarcină- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Divorțează sau nu Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan?

Dacă la început subiectul divorțului era doar un zvon în ceea ce îi privește pe Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, totul a luat o întorsătură delicată după declarațiile făcute de soțul artistei. Într-un interviu recent, bărbatul a confirmat despărțirea de mama copiilor săi și a mărturisit că nu mai există cale de împăcare: "Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie. Nu știu, să o sunați și pe ea, să vă răspundă, nu știu.

Citește și: "Vine așa o avalanșă de mesaje". Interviu exclusiv cu Georgiana Lobonț! Artista a făcut o serie de mărturii impresionante, înainte de scandalul legat de divorț| EXCLUSIV

Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce?(...) Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum astăzi e gata, orice început are și un final. Chiar dacă doi oameni fac copii, poate acei oameni nu sunt ok, poate unul merge în sus, altul în jos și e o diferență.", a mărturisit Rareș Ciciovan, pentru spynews.ro.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan [Sursa foto: Instagram]

Pe de altă parte, cântăreața nu a făcut nicio declarație publică, referitoare la presupusul divorț. Jurnaliștii WOWbiz au încercat să ia legătura cu artista pentru a primi un punct de vedere, dar aceasta nu a răspuns. Totuși, se pare Georgiana Lobonț sfidează speculațiile divorțului.

În ultimele sale postări, de pe conturile de socializare, interpreta apare cu zâmbetul pe buze alături de familia ei, cu care este plecată în Maldive. Mai mult, într-una dintre fotografii acesta chiar își sărută soțul: "Chiar avem amintiri superbe din această vacanță! Mulțumim, Doamne, pentru tot!", este mesajul scris de artista, în dreptul imaginilor publicate pe contul personal de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Georgiana Lobonț 🎙 (@georgianalobont)