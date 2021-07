Ce calități trebuie să aibă iubita lui Andi Constantin. Burlacul și-a descris femeia perfectă

Burlacul 2021 - Andi Constantin [Sursa foto: Instagram] 11:28, iul 25, 2021 Autor: Elena Popescu

Ce calități trebuie să aibă iubita lui Andi Constantin

Burlacul vrea să își intemeieze o familie și să o găsească pe aleasa inimii sale.

Andi Constantin a povestit într-un interviu cum vede el femeia perfectă, acea femeie care îi va cuceri inima și care va rămâne alături de el la bine la rău, dar mai ales la rău.

„Femeia care îmi va deveni soție trebuie să fie foarte răbdătoare, foarte înțelegătoare, pentru că uneori sunt schimbător și îi pot afecta starea ei. Tebuie, în același timp, să fie dedicată nouă pentru că și eu, la rândul meu, mă dedic total când sunt într-o relație. Altfel nu cred că ar merge”, a declarat Andi Constantin într-un interviu TV.

Andi Constantin vrea să renunțe la burlăcie

Andi Constantin, protagonistul de la Burlacul 2021, este hotărât să își întemeieze o familie. Fosta ispită de la ”Insula iubirii” se simte pregătit și matur pentru a face acest pas.

”Faptul că am împlinit 30 de ani pe data de 1 mai.

Glumesc, bineînțeles! Am zis că nu o să fac vreodată acest pas până nu consider că sunt destul de matur să știu că am o responsabilitate enormă față de viitoarea mea familie și că pot să le ofer totul. Și cred că, în jurul vârstei de 30 de ani, un bărbat se maturizează și poate fi un provider pentru familia lui”, a spus Andi Constantin pentru viva.ro

Andi Constantin își va alege iubita lăsându-se ghidat de sentimente. Tânărul burlac este de părere că alegerile făcute din inimă sunt cele mai corecte.

”Mă las ghidat de ceea ce simt, pentru că despre asta cred eu că este viața: să te lași condus de sentimente. Nu ai cum să greșești atunci când alegi să îți urmezi instinctul sau inima. Ajungem să regretăm peste ani ceea ce nu am făcut, nu ceea ce am făcut cu toată inima, chiar dacă uneori greșim în alegerile noastre”, a mai spus Burlacul.

Andi Constantin: ”Aleg cu inima”

Andi Constantin a mărturisit că în cadrul ceremoniilor de la Burlacul 2021, alegerile sale sunt făcute din inimă. Burlacul se lasă ghidat de instinct, iar alegerea este 100% emoțională.

”Dacă este vorba despre ceremonia trandafirului, atunci alegerile sunt făcute pe baza informațiilor și trăirilor pe care le-am avut alături de fete până la momentul respectiv. De fiecare dată când interacționez cu o fată, încerc să aflu ceva nou despre felul ei de a fi. În momentul în care găsesc un element care să arate incompatibilitatea dintre noi, alegerea devine ușoară. Atunci când nu găsesc, aleg cu inima.

Mă las ghidat de instinct pentru că, așa cum spuneam, cred că șansele să regret o decizie luată cu inima sunt mult mai mici. Dacă este vorba despre întâlnirile private la care ofer trandafirul salvator, atunci decizia este una 100% emoțională, bazată pe ceea ce m-a făcut acea femeie să simt la întâlnire: dorința de a o revedea”, a mai declarat Andi pentru sursa citată.

De ce Andi Constantin nu i-a oferit inelul Anei Bene

Deși, conexiunea dintre burlac și Ana Bene a fost vizibilă, și aceasta a fost câștigătoarea emisiunii Burlacul 2021, acesta nu a simțit să îi ofere inelul și a considerat că este nevoie de mai mulți pași pentru acest lucru.

„Vreau sa ii multumesc acestei femei, pentru rabdarea, puterea si bunavointa pe care o poarta in ea! Stiu, exista unele persoane, care ar fi facut totul mai bine ca mine, persoane care ar fi ales altfel decat mine, persoane care din canapeaua lor, totul parea mai usor.

Nu imi cer scuze ca nu m-am ridicat la nivelul asteptarilor voastre, a celor putini si vehementi, ci va rog doar, sa va indreptati acele frustrari, catre mine si nu catre ea.

Ea nu are nici o vina, nu cunosc persoana mai buna ca ea. In schimb eu, daca sunt vinovat de ceva, este ca am facut ceea ce am simtit si daca pentru asta sunt de condamnat, atunci sunt aici pentru judecata voastra”, a scris Andi Constantin pe rețelele de socializare.