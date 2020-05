Solista Narcisa Suciu (45 de ani) s-a mutat de ani buni în Finlanda, unde și-a întemeiat o familie și se declară fericită. Cu un deceniu în urmă, Narcisa Suciu a surprins pe multă lume anunțând că se va stabili în Finlanda, acolo unde s-a și căsătorit cu Veikko Mietinnen, un artist local, specializat pe folclor. Împreună cu Narcisa se află și fiica ei, Daria, în vârstă de 21 de ani.

”Am văzut-o pe fiica mea transformându-se. Pentru că noi când am plecat era în clasa a 5-a şi acolo tot în clasa a 5-a ne-am dus direct, adică nu a pierdut niciun an şi am văzut cât de greu s-a dezvăţat de tot ce învaţase aici, începând de la cele mai simple, dar de fapt importante lucruri pentru cei dei aici, de genul «tu nu-i spui doamnei altfel decât doamna învăţătoare», iar acolo toţi îi spuneau: «Mie îmi spui pe nume»”, a povestit Narcisa Suciu la Antena Stars experiența lor cu sistemul finlandez de învățământ, considerat foarte performant.

Ocazional, cântăreața postează diverse fotografii spectaculoase cu zona în care trăiește împreună cu familia într-o casă cochetă, înconjurată de multă verdeață. Totuși, Narcisa nu exclude o revenire în România, susținând însă că nu Bucureștiul ar fi orașul ales, ci Timișoara sau Baia Mare, orașul natal.