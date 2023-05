Ce caută acum Dinu Maxer la o femeie, după ce a ajuns iar burlac?: „O relație trebuie savurată”. Artistul vorbește sincer despre viața sa amoroasă

In articol:

A iubit la viața lui cu patos, a avut un mariaj aplaudat la scară largă, dar de câteva luni Dinu Maxer este un bărbat singur și disponibil.

El și Deea s-au despărțit după 18 ani trăiți sub același acoperiș și fiecare a pornit pe un alt drum.

Așa se face că acum el este singur, iar ea deja are o nouă relație stabilă, care promite multe.

Dinu Maxer își dorește o relație stabilă

Și pentru că tot simte din nou cum e viața de burlac, artistul spune că se bucură de singurătatea și libertatea pe care le are acum și nu vrea să își grăbească destinul.

Cert este că, dacă și când va începe să cunoască pe altcineva, ei bine, o va face în stilul caracteristic. Adică va face pași mici, care să ducă la o relație de durată, căci nu este genul de om care să își tot schimbe partenerele de la o zi la alta.

El vrea seriozitate, stabilitate și încredere, nu relații pasagere, construite peste noapte.

“Nu îmi plac relațiile pasagere, nu caut așa ceva! Dacă am plecat cu o fată din club, în prima seară doar am pupat-o și urmează să ne cunoaștem mai bine! Nu sunt genul! Nu îmi place! Vreau să o cunosc! O relație trebuie savurată, nu trebuie mâncată, ca la fast-food. Mă bucur deocamdată de statutul de bărbat singur și descopăr lucrurile de single, pe care le uitasem, mă distrez, călătoresc…”, a povestit Dinu Maxer, conform Ciao.

Și chiar dacă el e singur, Dinu Maxer spune că se bucură sincer pentru povestea de iubire pe care o trăiește acum fosta lui soție alături de Robert Drilea.

Pentru că și-a dorit să o vadă cu cineva și fericită de când el începuse să aibă o relație cu Ada, femeia căreia nu i-a putut accepta unele vicii și care, la rândul ei, nu a suportat presiunea mediatică ce se răsfrângea asupra cuplului lor.

“E totul super ok, mă bucur că a găsit pe cineva care să îi umple acel gol pe care îl caută! A fost un moment în care mă durea că era sigură, fiindcă imediat eu am găsit-o pe Ada cu care am avut o relație foarte mișto, intensă, și o vedeam pe Deea că nu are pe nimeni. Sunt ok împreună, îmi place! Mă bucur și o să accept, cum se zice, o relație în care ea e fericită, fiindcă fericirea ei se răsfrânge asupra copiilor și așa e important!”, a mai spus artistul.