Ce condiţii i-a pus Pepe soţiei sale pentru divorţ! Raluca Pastramă şi artistul ar putea ajunge la tribunal

Deşi iniţial a dat de inţeles că decizia separării a fost luată de comun acord şi că divortul va fi unul discret, Pepe se apropie de o despartire cu scandal.

Pepe şi Raluca Pastramă au oferit surpriza toamnei cu anunţul privind despărţirea. Numai că păreau că lucrurile sunt deja discutate intre ei. Însă, săptămâna trecută totul s-a complicat. Raluca Pastramă a ajuns la poliţie unde a obţinut un ordin de restricţie pentru Pepe, după ce a susţinut că ar fi fost bătută chiar în faţa fetiţelor într-o parcare.

Marţi, 24 noiembrie, Raluca şi Pepe au ajuns şi in faţa judecătorului care ar fi trebuit să ia decizia finală privind ordinul de protecţie. Numai că, surprize au venit din partea ambelor părţi. Dacă Raluca Pastramă şi-a retras plângerea, Pepe a depus la dosar o motivaţie, în care a arătat că soţia sa are deja o relaţie cu un alt bărbat, cu care s-ar fi întâlnit la Poiana Braşov între 8 şi 9 noiembrie.

Pepe i-a pus conditii Ralucai pentru divort

Sunt apropiaţi ai cuplului care susţin că actualul scandal ar fi izbucnit de la împărţirea averii."El a pus nişte condiţii, aşteaptă să i se răspundă. Speră să se înţeleagă în condiţiile in care le-a pus el. Dacă nu reuşesc, vor ajunge la tribunal. El are lucrurile foarte bine puse la punct. Acum, cred că dacă ajung la tribunal, lucrurile se vor complica pentru ea, pentru că acolo e vorba de probe", a dezvăluit Oana Roman, precizând că ea ştie condiţiile, dar nu le poate dezvălui public.

Ce avere au de impartit Pepe si Raluca Pastrama

În presă, in ultima perioadă, au apărut mai multe informaţii despre averea pe care o au de impărţit Raluca şi Pepe, care ar fi estimată undeva la circa 1,5 milioane de euro. Printre proprităţile cuplului se află o casă in Pipera,estimată la 400.000 de euro, grădiniţa din Colentina, în care Pepe a dezvăluit că a investit circa 100.000 de euro, în afara casei în sine, care valoreaza circa 600.000 de euro, barul lui Pepe, care a fost transformat in salon de infrumusetare, afacere adminstrată de Raluca.