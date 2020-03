Condiții obligatorii pentru vânzătorii din piețe

Comerciantii din pietele din Iasi sunt obligati printr-o decizie a primariei să poarte mănuși și măști de protecție și să-și acopere marfa de pe tarabe cu folie transparentă. In acest fel, autoritatile incearca să limiteze răspândirea coronavirusului în locurile aglomerate.

Majoritatea vânzătorilor arată preocupare pentru sănătatea clienților.

La intrarea in piata a fost amplasat si un covor dezinfectant,ca o masura de protectie in plus.

Poliția locală va face controale pentru a verifica implementarea hotărârii luate de primar. Comercianții care nu-și protejează marfa, fața și mâinile riscă să rămână fără licența de vânzare .

Masuri de protectie au fost dispuse si pentru mijloacele de transport in comun.