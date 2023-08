Ce criterii trebuie să îndeplinească bărbatul care îi va fura inima Ilincăi Vandici? Prezentatoarea TV a mărturisit ce își dorește de la viitorul ei partener: „La prima vedere”

In articol:

Ilinca Vandici este una dintre cele mai de succes prezentatoare TV de la noi din țară. În urmă cu câteva luni, vedeta a dezvăluit că ea și tatăl copilului ei au decis să divorțeze, pe cale amiabilă, iar de atunci, Ilinca este o femeie singură.

Deși, momentan, prezentatoarea TV este foarte ocupată, împărțindu-se între viața de mămică și proiectele sale profesionale, Ilinca nu exclude varianta de a-și reface viața sentimentală și a mărturisit ce calități ar trebui să aibă bărbatul care ar reuși să o cucerească.

Cum arată bărbatul perfect pentru Ilinca Vandici?

Ilinca Vandici și-a deschis sufletul și a povestit ce criterii ar trebui să îndeplinească bărbatul alături de care ar accepta să intre într-o relație. Prezentatoarea TV își dorește ca viitorul ei partener să fie un om matur, care să îi înțeleagă profesia și să o susțină în toate planurile ei, atât personale, cât și profesionale. În ceea ce privește aspectul fizic, vedeta a recunoscut că impactul vizual este foarte important, însă nu pune atât de mult acceptul pe felul în care arată o persoană, ci pe modul în care aceasta știe să se

facă plăcută și să se îngrijească.

„Ar trebui să fie un bărbat matur, evoluat spiritual. Ar trebui să fie un bărbat care are copilul interior vindecat, ar trebui să fie un bărbat aflat într-o continuă dezvoltare, informare și creștere. Ar trebui să fie un om pe care să îl admir, de la care să am lucruri de învățat, care să mă susțină în tot ceea ce înseamnă cariera, care să mă înțeleagă, care să mă iubească necondiționat. Și lista poate continua!(...) Din punctul meu de vedere, OK, ambalajul este foarte important. La prima vedere te îndrăgostești de un om pentru că îl vezi cum arată. Nu putem să zicem: “Te-am văzut, îmi place sufletul tău, m-am îndrăgostit de tine!”. Te-am văzut, îmi place! Doar că ambalajul poate să fie îmbunătățit și înfrumusețat. Un bărbat care poate nu are aspectul lui Adonis, care nici nu există și pe care nici nu îl căutăm, dar care știe să își pună o cămașă sau un sacou frumos pe el, care își alege pantofii potriviți, care are manichiura îngrijită, care are ochii profunzi și strălucitori, poate să spună sau să facă mai mult pentru mine, spre exemplu, decât un bărbat care ar arăta precum Adonis, dar care ar fi fără nimic altceva!”, a declarat Ilinca Vandici pentru Ego.ro .

Ilinca Vandici nu se dă în lături de la activitățile casnice

Deși petrece foarte mult timp pe platourile de filmare, Ilinca își face timp și pentru a intra în bucătărie. De curând, vedeta recunoștea că, deși gătitul nu este una dintre activitățile ei preferate, obișnuiește să își petreacă timpul în bucătărie cu fiul ei, Zian. Chiar dacă, de cele mai multe ori, cei doi găsesc alte lucruri pe care să le facă împreună, prezentatoarea TV îi face pe plac fiului ei și acceptă să gătească împreună cu el, ori de câte ori băiețelul își dorește să mănâne un anumit fel de mâncare.

„E normal că știu să gătesc, dar cum am spus întotdeauna, nu îmi place să stau foarte mult în bucătărie. Fac asta dacă sunt cu Zian, de exemplu, și dacă gătim amândoi. Chiar îmi face plăcere. Și îi gătesc absolut orice își dorește. Am mai și pus pe Instagram. Fac și ciorbă, fac și deserturi, fac și brioșe, fac și friptură, fac și pește. Adică știu să fac. Nu asta este problema. Nu am timp fizic să stau foarte mult în bucătărie și atunci, repet, dacă nu este o activitate care să-l includă pe Zian, sau așa, prefer să nu”, a spus Ilinca Vandici pentru sursa citată anterior.