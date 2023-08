Ce decizia a luat Ianis Hagi? Ilie Dumitrescu rupe tăcerea: „Chiar astăzi am băut o cafea cu Hagi”

In articol:

După ce antrenorul celor de la Rangers, Michael Beale, a declarat că românul „nu este la un nivel optim”, au apărut speculații pentru mai multe variante de transfer, precum campionatul Spaniei sau al Turciei.

S-a zvonit și că Ianis Hagi ar putea să revină în Romania, la Farul Constanța, echipă patronată și antrenată de tatăl său, Gheorghe Hagi.

Ilie Dumitrescu, un fost internațional român și prieten cu Gică Hagi, anulează orice fel de varianta a revenirii lui Ianis Hagi în Superligă, fotbalistul fiind hotărât să continuie cu Rangers și să-și recâștige locul în primul „11”.

Ilie Dumitrescu rupe tăcerea: „Chiar astăzi am băut o cafea cu Hagi”

„Ianis e concentrat să rămână și să demonstreze. Nu ia în calcul să plece. Am mai văzut varianta cu Farul, nu există așa ceva.

Chiar astăzi am băut o cafea cu Hagi și nu s-a pus problema. Nu și-ar dori nici Ianis Hagi, nici Gheorghe Hagi ”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Din cele cinci partide disputate de Rangers, Ianis Hagi a fost folosit doar în două dintre ele, acumulând 35 de minute pe teren.

După excluderea lui Ianis Hagi din lotul lui Rangers pentru duelul cu PSG Eindhoven, din play-off-ul UEFA Champions League, publicațiile scoțiene au scris despre șase posibilite destinații ale românului: Celta Vigo (Spania), Galatasaray (Turcia), Al Ettifaq (Arabia Saudită), Lecce (Italia), Lazio (Italia) și Genk (Belgia).

Ianis Hagi [Sursa foto: Instagram Ianis Hagi]

Declarația antrenorului: „ Ianis Hagi nu e la un nivel optim. El și agentul au căutat diferite soluții”

La conferința de presă de înaintea partidei împotriva celor de la PSV, antrenorul scoțienilor a comentat situația lui Hagi. Michael Beale a recapitulate situația mijlocașului roman și a explicat de ce nu a putut să-I ofere mai multe minute pe teren, ba chiar a recunoscut că

există șansa ca românul să plece în perioada actuală de mercato.

„Nu este nicio problemă cu Ianis. Așa cum și el a spus, e foarte fericit când joacă fotbal, ceea ce i-a lipsit un an (n.r- din cauza accidentări).

El vrea să joace titular meci de meci. Vom vedea care va fi situația lui până la finalul ferestrei de transferuri. Consider că a jucat bine când a intrat în ultimul meci.

Lui i-a lipsit fotbalul timp de un an. L-am readus în echipă sezonul trecut, însă era clar că nu era pregătit. De-a lungul verii a muncit foarte mult pentru a fi din nou pregătit. Nu aș spune că acum este într-o condiție fizică optimă. I-am spus și lui asta, am avut niște discuții oneste. E un jucător cu care am o relație personală puternică.

Dorința lui e să fie titular în fiecare meci, însă nimeni nu are această garanție aici, la Rangers. El luptă pentru acest rol cu Todd Cantwell și Sam Lammers, iar Tom Lawrence revine și el.

Trebuie să vedem de ce are nevoie după ce a lipsit un an din cauza accidentării de la ligamentele încrucișate. În culise s-au întâmplat multe lucruri- Ianis și agentul lui au căutat diferite soluții”, a spus Michael Beale.