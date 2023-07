Ce diagnostice crunte au primit părinții lui Jador în urmă cu zece ani?! Carmen Harra crede că problemele de sănătate ale artistului ar putea fi ereditare: „Ceva care se transferă de la părinți”

In articol:

Jador este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați interpreți de manele din țara noastră. A reușit rapid să-și facă un renume în industria muzicală, iar în prezent se bucură de o carieră în plină ascensiune.

Tocmai din acest motiv, melodiile sale sunt apreciate de o mulțime de fani, care îi stau alături la fiecare pas.

Cu toate acestea, în urmă cu doar câteva zile, a pus pe toată lumea pe jar, după ce a anunțat că are probleme de sănătate. Cântărețul a făcut o postare pe rețelele de socializare prin care le-a spus admiratorilor săi că traversează o perioadă dificilă din viața sa.

Recent, Carmen Harra a vorbit despre starea de sănătate a artistului, dar și despre faptul că boala sa ar putea fi ereditară, întrucât și părinții săi au primit în trecut un diagnostic tragic.

Boala de care suferă Jador ar putea fi ereditară

Nu toată lumea știa că părinții lui Jador au trecut printr-o perioadă de încercare în urmă cu zece ani, atunci când au fost diagnosticați cu o boală gravă și anume, cancer de colon.

În prezent, ambii s-au vindecat complet, însă nu puțini sunt cei care s-au gândit că problemele de sănătate cu care se confruntă artistul se leagă de cele pe care le-au avut cei care i-au dat viață. Carmen Harra a vorbit în emisiunea Corneliei Ionescu, „Online Story”, despre această posibilitate.

Citește și: Jador și-a cerut iubita în căsătorie: ”Te iubesc cel mai mult” Cum a reacționat Alexandra în fața gestului făcut de manelist?

Citeste si: În această seară, de la ora 20:00, în “Melek”, la Kanal D, Melek, pe cale să își piardă copiii- kanald.ro

Citeste si: NEWS ALERT. Prigojin s-a dus la Moscova! Ce s-a întâmplat când s-a întâlnit cu Putin- stirileprotv.ro

„Părinții lui, în urmă cu 10 ani, au suferit de cancer la colon, amândoi la intervale foarte scurte de timp, la trei săptămâni. Au scăpat, sunt vindecați în acest moment, dar gândurile tuturor, fără să vrea, se duc acolo”, a

spus Cornelia Ionescu în emisiunea moderată de ea.

Citește și: Prima petrecere la care a fost Jador, după ce a anunțat că a e bolnav! A făcut show la ziua lui Yamato Zaharia și am aflat unde a mers înainte de chef| EXCLUSIV

Carmen Harra, despre starea de sănătate a artistului

Din nefericire, Carmen Harra a făcut câteva precizări cu privire la diagnosticul de care suferă Jador.

Aceasta este de părere că boala este influențată de anul karmic, tocmai din acest motiv ar putea fi vorba despre o boală ereditară, mai ales că în trecut părinții săi au suferit de cancer de colon.

Mai mult decât atât, Carmen Harra spune că manelistul va trece cu bine peste această grea încercare, însă mai are nevoie de timp. Chiar dacă acum este speriat și nu știe cum va evolua totul, vedeta dă asigurări că va fi vindecat complet. Totodată, i-a îndemnat pe fanii artistului să nu mai fie îngrijorați, întrucât Jador își va continua cariera muzicală.

Citeste si: „Nu mă interesează că are sau că nu are bani. Eu am capul crăpat, mâinile în ghips până la cot și dureri mari de picioare.” Dana Roba este pregătită să lupte în instanță împotriva soțului său- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 12 iulie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Shakira, plan machiavelic! Clauza impusă în contract care îl va face pe Pique să nu se poată însura cu Clara Chia Marti- radioimpuls.ro

„El este încercat de anul lui karmic. Când intri în anii karmici, bolile care vin sunt boli karmice și bolile karmice înseamnă și ereditare. Aici este ceva la el care există și în codul lui divin, dar și în codul lui genetic, există ceva care se transferă de la părinți. El este speriat, e tânăr, este talentat, o splendoare de om.

Citește și: VIDEO Jador și Cătălin Moroșanu, luptă în ringul de box! Artistul i-a aplicat pugilistului două lovituri de l-a lăsat mască! Cum s-a terminat totul: „Băi, ești nebun?”

(...) El trece printr-o perioadă din care o să iasă și o să-și continue muzica lui și vreau ca fanii lui să se liniștească. Nu este tratat cum trebuie, se fac investigații, se pot da diagnostice greșite. I-aș sfătui pe părinții lui, unul să-mi dea semnal, pentru că am mai multe să le spun de ce se întâmplă cu el, nu are chiar ce cred doctorii și aici e o chestie unde el poate fi ajutat cu niște informații. El nu va fi victima acestei boli, ci o să iasă din această. Nu numai că se reface, dar are o perioadă înfloritoare, n-o să dureze mult”, a explicat Carmen Harra în emisiunea „Online Story”.