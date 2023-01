Ce dorință și-a pus Alexia, tânăra cu brațele replantate, în noaptea dintre ani: „Cât de repede se poate”. Fata de 15 ani urmează să meargă din nou la spital

In articol:

Alexia, tânăra de 15 ani cu brațele replantate, a sărbătorit noaptea dintre ani alături de familie, prieteni și colegi din ansamblu. Adolescenta a fost colindată, iar la 12 noaptea a privit artificiile și i s-a permis să bea și puțină șampanie.

Alexia, dorință în noaptea de Revelion

Pentru Alexia, nu este doar un an nou, ci o șansă nouă la viață. Adolescenta este fericită din nou și se poate bucura de viață în continuare. Tânăra este vizitată mereu de prieteni și colegii din ansamblu. Aceștia i-au pregătit mici scenete, create special pentru adolescentă. În noaptea dintre ani, Alexia a primit flori, dulciuri și cadouri, printre care și o pernă cu poza jucătorului de fotbal preferat, Neymar.

„ A fost minunat! M-am simţit foarte bine, fiind în largul meu. Mai ales prietenii care m-au făcut să mă acomodez mai bine şi familia la fel care mi-a fost alături. Mă bucur că nu am prins noaptea dintre ani în spital. Să fie un an cât mai bun, să îmi revin cât mai bine şi cât de repede se poate şi să revin la normal.” , a declarat Alexia, conform Observator.ro.

Mama Alexiei este recunoscătoare pentru medicii care i-au ajutat fiica și se bucură că adolescenta poate trăi o viață normală. Femeia a stat cu teamă în tot acest timp, crezând că i se poate întâmpla Alexiei ceva rău, însă toată așteptarea nu a fost în zadar, întrucât medicii au putut face un miracol pentru tânără.

„ Am fost la un pas ca familia noastră efectiv să fie marcată pe viaţă. Faptul că Alexia a ajuns pe mâna acestor oameni minunaţi care nu numai că i-au salvat viaţă, dar au salvat-o si de la a deveni infirmă.(...) Eric este îngerul surorii lui.”, a declarat mama Alexiei.

Eric, fratele mai mare cu un an al Alexiei și-a strâns toate puterile și a reușit să îi găsească brațul Alexiei. Tânărul a scos-o pe sora lui din autobuz și i-a oferit șansa să poată fi salvată.

„ Am văzut că se mişcă puţin, am ridicat-o rapid şi am văzut că nu are un braţ, am ţipat că Alexia nu are un braţ şi am văzut braţul la câţiva centimetri de noi. Am luat braţul, am luat-o şi pe ea şi am ieşit din autobuz. Nici acum nu stiu cum am reuşit.”, a povestit Eric, fratele mai mare al Alexiei.

Alexia va face prima vizită la spital pe anul acesta, după ce a fost externată

Alexia a fost externată pe data de 31 Decembrie din Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iaşi, după ce medicii au reușit să îi replanteze brațele. Intervenția chirurgicală a durat 20 de ore.

Alexia va trebui să meargă regulat la consultații și va trebui să facă două ședințe de kinetoterapie pe zi. Specialiștii spun că recuperarea ar trebui să dureze aproximativ un an, iar Alexia va putea să-și miște brațele la fel cum o făcea și înainte de accident.

