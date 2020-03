Ce este anosmia. Lipsa mirosului poate indica infectarea cu COVID-19

Cateva luni bune de la izbucnirea epidemiei s-a crezut ca noul coronavirus provoaca doar probleme respiratorii. Pacientii care aveau tuse seaca, febra si insuficienta repiratorie erau testati pentru COVID-19. Ulterior, specialistii au depistat ca multe persoane, diagnosticate apoi cu noul coronavirus, aveau si probleme digestive si se plangeau de lipsa poftei de mancare.

Recent intrata pe lista simptomelor care indica infectarea cu COVID-19 este anosmia, care inseamna pierderea mirosului. Cateodata, este asociata si cu ageuzie, adica disparitia gustului. Citeste AICI cat va mai dura izolarea in Romania.

Ce este anosmia, un simptom timpuriu al infectarii cu coronavirus

Anosmia si ageuzia sunt semne care apar foarte devreme la pacientii cu COVID-19. Tot mai multe persoane din zonele grav afectate de infectarea cu coronavirus s-au plans ca si-au pierdut mirosul. Este, se pare, cazul pacientilor care fac forme foarte usoare ale bolii sau sunt chiar asimptomatici.

Initial medicii francezi au constatat ca anosmia ar putea fi unul dintre simptomele foarte timpurii ale COVID-19. Ulterior, americanii, britanicii si germanii au confirmat aceasta ipoteza.

„În Coreea de Sud, unde testarea este mult mai mare, 30% dintre pacienţii depistaţi pozitiv au avut anosmia drept prim simptom. Vorbim despre cazurile uşoare şi despre asimptomatici. În Iran s-au identificat cazuri izolate, la fel şi în SUA, Franţa ori Italia”, a declarat un reprezentant al Societatii de Rinologie din Marea Britanie.

Anosmia este asociata cu unele infectii respiratorii.

"Nu toate cazurile pozitive de COVID-19 prezintă anosmie, dar toate cazurile de anosmie izolată, fără cauză locală, fără inflamaţie, sunt COVID-19 pozitive. Persoanele care resimt anosmie, trebuie să se autoizoleze ca măsură de precauţie şi să poarte mască, chiar şi în cadru familial", a precizat si presedintele Consiliului national profesional al medicilor ORL, Jean-Michel Klein.

In Franta, pacientii cu coronavirus care au avut anosmie erau de varsta tanara, aveau intre 23 si 45 de ani.

„În special anosmia a fost constatată la pacienții care au fost testați pozitiv pentru coronavirus și care nu aveau alte simptome”, a explicat intr-un comunicat Acadamie americana de orolaringologie.

Medicii specialisti recomanda ca, pentru tratarea anosmiei cauzate de COVID-19, sa nu se administreze corticoterapie (pentru ca slabeste raspunsul imunitar) si sa nu se practice spalarea foselor nazale pentru ca virusul ar putea fi transmis din mucoasa nazala in plamani.

Anosmia reprezinta pierderea completa a mirosului. Este o afectiune care poate fi temporara, provocata spre exemplu de temperaturile scazute. Atunci nasul pare ca este infundat, dar simtul olfactiv revine in scurt timp.

In cazul persoanelor in varsta, pierderea simtului mirosului poate persista. Anosmia este de asemenea un semn care poate indica afectiuni medicale grave. In cazul in care acest simt este alterat pe o perioada mai lunga trebuie consultat un medic specialist.