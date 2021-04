Ce este Dogecoin, criptomoneda creată în glumă. Valoarea ei a crescut după ce Elon Musk a scris despre ea pe Twitter

In articol:

Valoarea totală a monedelor dogecoin în circulație este de aproape 50 de miliarde de dolari, ceea ce nu este rău pentru o monedă digitală care a început ca o glumă.

Ce este dogecoin

La fel ca toate criptomonedele, dogecoinul este o monedă digitală care poate fi cumpărată și vândută ca o investiție și cheltuită ca bani.

Este cea mai valoroasă criptomonedă, numărul 5 de pe piață, potrivit CoinMarketCap, după ce a crescut cu peste 6.000% în acest an, potrivit CNN.

Prețul unei dogecoin s-a dublat din nou vineri 17 aprilie, după ce CEO-ul Tesla, Elon Musk, a postat pe Twitter despre aceasta pentru a unsprezecea oară. Cererea pentru Dogecoin a crescut atât de mult în această săptămână, încât a rupt pe scurt sistemul de tranzacționare a criptomonedelor Robinhood.

Deși fiecare criptografie este unică, împărtășește unele asemănări cu celelalte monede mai cunoscute, dar are câteva diferențe cheie. Spre deosebire de bitcoin, care a stabilit 21 de milioane ca sumă finită a monedei digitale, dogecoinul are 129 de miliarde de monede în circulație și va continua să pună la dispoziție noi blocuri de monede în fiecare an.

Principalul său diferențiator, comunitatea sa activă online, este ceea ce face ca moneda să fie atât de distractivă. Grupul, care este activ pe Reddit, a strâns bani (în dogecoin, desigur) pentru cauze caritabile, iar în 2014 a finanțat cu succes o sponsorizare și l-a determina pe șoferul Nascar Josh Wise să facă publicitate la dogecoin pe mașina sa.

Cum a lut naștere dogecoin

Dogecoin a fost creat pe 6 decembrie 2013, de doi ingineri software ca o glumă.

Billy Markus, un programator IBM din Portland, Oregon, a început să-și diferențieze cripto-ul de bitcoin, care a fost plin de mister cu un creator anonim și la acea vreme a atras un grup mic de nișă.

Markus și-a dorit criptomoneda lui să fie deschisă maselor.

Markus a căutat ajutor pentru ca visul său ciudat să devină realitate și l-a găsit pe Jackson Palmer, care lucra pentru Adobe (ADBE). Palmer a achiziționat domeniul dogecoin.com.

De ce este dogecoin este atât de popular

Dogecoin nu mai este o glumă. Popularitatea sa a crescut. Elon Musk este cel mai puternic și mai important susținător al dogecoinului. Unul dintre tweet-urile sale bizare către cei 50 de milioane de adepți ai săi a făcut ca moneda să crească. Așa s-a întâmplat vineri, când Musk a postat pe Twitter „Doge Barking at the moon” ("Doge lătrând la lună") și a împărtășit o fotografie a unui tablou al artistului spaniol Joan Miró, care se intitulează „Dog Barking at the Moon”.

Dacă este sau nu o investiție inteligentă rămâne o întrebare activă. Bitcoinul tranzacționat mai activ și acceptat pe scară largă este supus unei volatilități extreme, astfel încât și moneda dogecoin s-ar putea prăbuși fără avertisment. Însă creșterea sa în acest an a fost uimitoare.