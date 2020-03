Foarte multe dulciuri de casă sau din comerț sunt cu marțipan, dar nu sunt mulți cei care știu ce este de fapt acest produs atât de utilizat în produsele de cofetărie din toată lumea. Ce este marțipanul și ce conține el, de fapt.

Marțipanul este făcut din migdale măcinate, zahăr și diverse arome ori culori.

Ce este marțipanul și ce conține. Adevărul despre produsul din cofetării

A fost inventat de egipteni (care îl considerau hrana zeilor), apoi adus în Europa de către perși și romani, în perioada Romei antice. Marțipanul conține pudră de migdale, zahăr, albuș de ou și diverse arome. Este un produs maleabil din care se fac figurine folosite pentru decorul prăjiturilor și torturilor din lumea întreagă. Printre aromele folosite la prepararea marțipanului se regăsesc apa de trandafiri sau siropul de stânjenei.

Marțipanul se face din zahăr topit cu glucoză lichidă in care se adauga făină de migdale. E un produs dens și putin lipicios, folosit și pentru a îmbrăca torturi. Textura și gustul date de migdale il fac inconfundabil. Totuși, mulți îl confundă cu pasta de migdale, care conține mai puțină făină de migdale, e moale și se folosește de obicei în interiorul prăjiturilor, nu deasupra lor.

Folosit singur sau ca ingredient în alte dulciuri, poate fi aromatizat și colorat în preparate particulare, ca în Frutta Martorana, preparată mult timp într-o mănăstire de călugărițe din zona Palermo, lângă Biserica Santa Maria dell'Ammiraglio (numită și Martorana) tipic siciliană. Frutta Martorana s-a născut deoarece călugărițele, pentru a înlocui fructele culese din grădina lor au creat altele noi din marțipan pentru a înfrumuseța mănăstirea cu ocazia vizitei Papei din epoca respectivă, scrie wikipedia.org.

Martipanul este una dintre minunile cofetariei, un preparat dulce, modelabil, realizat din amestecul, fara foc, al pudrei de migdale cu zahar, liant fiind, mai ales daca este preparat in casa, albusul de ou.

Martipanul a ajuns sa fie un aliment foarte popular in toata Europa, mai ales in Spania si Germania, fiind produs in cantitati mari si avand o calitate foarte ridicata.

In Lubeck si Toledo au aparut si primele reglementari cu privire la cantitatea de migdale si zahar care trebuie pusa in martipan, iar aceste reguli se respecta chiar si in ziua de astazi. Conform lor, martipanul trebuie sa contina cel putin 14% ulei de migdale si sa aiba o umiditate de maximum 8,5%. In Statele Unite, la producerea de martipan, se foloseste o cantitate ceva mai mare de zahar raportata la cantitatea de migdale.

Pentru martipanul de Toledo, migdalele trebuie sa fie prezente in proportie de 50% din greutatea totala a produsului, iar in cel de Lubeck, procentul ideal este de 58,5%. Pe langa ingredientele standard utilizate la producerea martipanului, se mai pot adauga in el si coloranti, alte arome, alte tipuri de nuci (fistic) sau apa de trandafiri.

Martipanul se face si in zilele noastre dupa reteta traditionala: amestecul de migdale macinate si zaharul se pun intr-o oala la foc. In timpul fierberii, zaharul se topeste si se elibereaza si uleiul de migdale, rezultand o masa de produs moale. Dupa ce se lasa la racit, se poate modela in forma dorita.

Nu se cunoaste exact provenienta numelui martipanului. Probabil ca denumirea sa se trage din cuvantul italian “marzapane”, dar la fel de bine poate avea si origini grecesti sau arabe. De asemenea, posibil ca martipanul sa fi fost denumit dupa orasul Martaban din Birmania, foarte cunoscut pentru borcanele care se produceau aici. Etimologia cuvantului este neclara, scrie și tuffli.ro.

Marțipanul, recomandat femeilor însărcinate

Marțipanul este bogat în proteine și vitaminele A, B, calciu, potasiu, magneziu și fofor. Conține de asemenea și grăsimi nesaturate, fără colesterol. Migdalele conțin acid folic, substanță care reduce incidența cazurilor de cancer de col uterin.

Femeile însărcinate pot consuma marțipan, susțin medicii. Acidul folic conținut de migdale previne malformațiile congenitale la bebeluși.